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BURSA Maske kullananlara önemli uyarılar

Maske kullananlara önemli uyarılarBURSA İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sevgican, koronavirüsten korunmak için takılan maskelerin gün boyu kullanılmasının daha büyük tehdit oluşturabileceğini belirtti.

28.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:12
Maske kullananlara önemli uyarılar
BURSA İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sevgican, koronavirüsten korunmak için takılan maskelerin gün boyu kullanılmasının daha büyük tehdit oluşturabileceğini belirtti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırılırken, vatandaşlar da kendi önlemlerini alıyor. Kimi kolonya veya dezenfektan ile önlem alırken, kimi vatandaşlar ise maske takarak, koruyucu tedbir almaya devam ediyor. Bu kapsamda Bursa İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sevgican, doğru maske kullanımıyla ilgili bilgi verdi.
Virüslere karşı kullanılan iki türlü maske olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Sevgican, "Bunlardan bir tanesi sağlık çalışanlarının kullandığı filtreli maskeler ki bunlar sağlık çalışanlarının riskli hasta grupları ile ilgilendiği ve temas etmesi durumlarında kullanılan maskelerdir. Diğeri ise cerrahi maske olarak bilinir ve korunma oranı çok yüksek olmayan maskelerdir. Haliyle ikinci tür dediğimiz cerrahi maskeleri daha çok hastalık şüphesi taşıyan hatta virüsü kapmış olan hastalarda, hastalığı etrafa yaymaması için, çevresindeki insanları koruma amaçlı olarak kullanmalarını öneriyoruz? dedi.
'ELLE TEMAS ETMEYİN'
Kullanılan maskenin uzun süre devamlı takılmasının daha tehlikeli hale geleceği konusunda uyaran Uzm. Dr. Sevgican, 'Maskeleri devamlı çıkarıp takmak, elle temas etmek doğru değildir. Zamanla nemlenen ıslanan maskeler bir süre sonra daha sağlıksız olacaktır. Bu maskeleri gün boyu takıp çıkartmak, boynunuzun altında tutmak, cebinize koyup çıkartmak da doğru kulanım değil. Kullandığınız ve nemlenen, üzerine birkaç kez öksürdüğünüz maske tekrar kullanılmaz. Çünkü ıslanan, nemlenen maske, virüsler ve bakterilerin çoğalması için uygun hale gelir. Bu da sağlık açısından daha tehlikeli bir durum oluşturur" şeklinde konuştu.
'MASKE VİRÜS SAÇILMASINI ÖNLER'
Maskeyi hasta kişilerin başkasına virüs bulaştırmaması için önerdiklerini ifade eden Uzm. Dr. Sevgican, insanların hapşırırken, öksürürken bir mendile öksürmesi, koluna öksürmesi gibi etrafı koruyucu şekilde hareket etmesinin doğru olacağını, yüksek ateş, öksürük gibi virüsü kapmış olma olasılığı olan ve tetkikleri devam eden hastaların ise başkalarına virüs saçmamak için cerrahi maske takmasının uygun olacağını ifade etti.
Ayrıca toplum sağılığını korumak adına maskelerin kullanıldıktan sonra çevreye atılmaması gerektiğinin de altını çizen Dr. Sevgican, 'Kendi sağlığımızla birlikte diğer insanların sağlığını korumak için buna bilhassa önem göstermemiz gerekiyor' diye konuştu.
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BURSA Maske kullananlara önemli uyarılar

Kaynak: DHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa, Güncel

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BURSA Maske kullananlara önemli uyarılar

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