BURSA Maske takmayan gence ceza

Maske takmayan gence cezaBURSA'da, yasak olmasına rağmen caddede maskesiz dolaşan Sinan Belli'ye (33) mahalle bekçileri ceza kesti.

27.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:00
Maske takmayan gence ceza
BURSA'da, yasak olmasına rağmen caddede maskesiz dolaşan Sinan Belli'ye (33) mahalle bekçileri ceza kesti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske takmadan dolaşan Sinan Belli, denetim yapan mahalle bekçilerince durduruldu. Bekçiler, maskesi olmayan Belli'ye, 900 liralık idari para cezası uyguladı. Belli, kendisine ceza yazan bekçilere, 'Ben koronaya değil, Allah'a inanıyorum" dedi. Ceza işleminin ardından bekçilerin 'maske tak' uyarısını dikkate almayan Belli, "İsterseniz tekrar ceza yazabilirsiniz" diyerek, yoluna devam etti.
Kent genelinde maske denetimleri sürdürüldü. BURSA Maske takmayan gence ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter’da gündem oldu Magazin
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: Erdoğan’dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz Ekonomi
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği’nce iptal edildi Ekonomi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Haberler››Güncel››BURSA Maske takmayan gence ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:09: Covid-19 gölgesinde YKS maratonu başladı - Haber 16:09: Erdoğan, "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı Işık Göründü Merasimi"nde konuştu: (2) - Haber 16:08: VAN-Polis memuru 'koş oğlum' dedi son 1 dadika kala sınava yetiştirdi - Haber 16:07: YÖK'ten "Netkent Üniversitesine" ilişkin uyarı Açıklaması - Haber 16:05: YKS sonrası sınıflar dezenfekte edildi - Haber 15:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım - Haberler 15:04: Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu - Magazin 14:41: YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi - Haber 13:36: Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı - Haber 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber