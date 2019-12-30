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Bursa maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'bomba var' dediği çanta boş çıktı

Maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'Bomba var' dediği çanta boş çıktı(2)SOYGUNCUNUN KAÇMA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDABursa'da, özel bir banka şubesine girerek çalışanları tabancayla tehdit ettikten sonra 30 bin TL çalan soyguncunun kaçış anı, bankanın yanındaki iş yerlerinin...

30.12.2019 21:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:35
Maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'Bomba var' dediği çanta boş çıktı(2)
SOYGUNCUNUN KAÇMA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Bursa'da, özel bir banka şubesine girerek çalışanları tabancayla tehdit ettikten sonra 30 bin TL çalan soyguncunun kaçış anı, bankanın yanındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameraları görüntülerinde kar maskeli olduğu ve yağmurluk giydiği anlaşılan soyguncunun bankadan çıktıktan sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştığı görülüyor. Güvenlik kameralarını izleyen polis, soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.
Bursa maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'bomba var' dediği çanta boş çıktı

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Kaynak: DHA


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