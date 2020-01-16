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Bursa maskeli hırsızlardan 2'si yakalandı

Maskeli hırsızlardan 2'si yakalandıBURSA'nın Karacabey ilçesinde, bir telefon bayisinden 16 cep telefonu çalan maskeli 4 şüpheliden 2'si, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

16.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:35
Maskeli hırsızlardan 2'si yakalandı
BURSA'nın ilçesinde, bir telefon bayisinden 16 cep telefonu çalan maskeli 4 şüpheliden 2'si, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.
Olay, Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında Karacabey ilçesi Heykel Meydanı'nda meydana geldi. Çalıntı plakalı bir araçla gelen kar maskeli 4 kişi, kaldırım taşıyla telefon bayisinin camını kırdı. Üzerlerine kırılan camın çerçevesi düşen şüpheliler, içeri girip 50 saniyede, 16 cep telefonunu alarak geldikleri araçla kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerden ikisinin Ahmet K. (23) ve Murat Ö. (38) olduğunu tespit etti. Ahmet K. ve Murat Ö., İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, Karacabey'e getirilirken, diğer iki kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Bursa maskeli hırsızlardan 2'si yakalandı

Karacabey, Güncel

Kaynak: DHA


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