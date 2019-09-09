Bursa menşeili ağaçlar küllerinden doğacak

Anlaşma kapsamında 12 bin 500 fidan üretileceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'ya özel ağaç türlerinin başta tarihi ve kültürel miras bölgeleri olmak üzere ibadethane ve park bahçeler gibi alanlarda değerlendirileceğini söyledi.

Fidan yetiştirme ve işbirliği protokolüne; Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Alinur Aktaş, Orman Bölge Müdürlüğü adına da Bölge Müdürü Yalçın Akın imza attı. İlgili bürokratların da eşlik ettiği imza töreni, Orman Bölge Müdürlüğü'nde yapıldı.

"Kültür mirasımız geleceğe taşınacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projeyle birlikte yerli ve milli kaynaklarla üretilen sembol ağaçları Bursa'ya kazandırmak istediklerini söyledi. Milli ağaçlandırma ve erozyon kontrolü seferberliği gibi kanun, kararname ve genelgelere dayanarak gerçekleştirilen proje kapsamında 12 bin 500 adet milli ve yerli fidan üreteceklerini ve bu fidanları şehrin farklı bölgelerinde kullanacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Bu proje ile kültürel hikayesi olan, halkımız tarafından bilinen ve özel öneme haiz ağaçlar üretilip dikilerek, kültür mirasımız geleceğe taşınmış olacak. Yine bu sayede unutulmaya yüz tutan değerlerimizi gün yüzüne çıkararak, ağaç ve yeşil sevgisini pekiştirmeye çalışacağız" dedi. Orman Bölge Müdürlüğü'nce üretilen ağaçların Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nün kontrolünde dikileceğini, bakım ve koruma işlemlerinin yine bu birim tarafından yapılacağını kaydeden Başkan Aktaş, "2019-2024 yılları arasında uygulanacak proje kapsamında; gümişi ıhlamur, erguvan, batı çınarı, doğu çınarı, at kestanesi, gülibirişim, adi huş, şeker akça ağaçı, gladiçya, fıstıkçamı, himalaye sediri, mazı gibi türler üretilip dikilecek" diye konuştu. Başkan Aktaş, Yeşil Bursa'ya değer katacak protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ise kurumuyla alakalı çalışmalar hakkında Başkan Aktaş'ı bilgilendirdi. Akın, 12 bin 500 fidanın 'imzalanan protokolle birlikte' ithal edilmeden yerli kaynaklarla üretilerek 2023 yılına kadar Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edileceğini ifade etti.