18.06.2019 09:34
Haberler»3. Sayfa » Haber

Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

Bursa'da Terörle Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan bir yarbayın da bulunduğu 26 kişinin yakalanması için Bursa merkezli 15 ilde operasyon düzenledi.

Bursa'da Terörle Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde olan bir yarbayın da bulunduğu 26 kişinin yakalanması için Bursa merkezli 15 ilde operasyon düzenledi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirdiği örgüt mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri şahısların yakalanmaları için çalışmalara başladı.

Aralarında halen görevde oldukları öğrenilen 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 teğmen, 8 astsubayın da bulunduğu 26 kişinin adreslerini tespit eden TEM ekipleri Bursa merkez olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova'da çok sayıda polisle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, çalışmaların henüz devam ettiği öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İHA
TSK, Bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:46 Makas terörüyle ölüme neden olan sanık hakim karşısına çıktı
11:43 Kocaeli'nde 31 yıl kesinleşmiş hapisle aranan cinayet zanlısı Aydın'da yakalandı
11:41 Ordu'nun ilçelerinde sağanak etkili oldu
11:41 Kayıp genç adamı arama çalışmaları sürüyor
11:30 Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
11:20 Sakarya'da yapılan denetimler sonucu 111 mobilet ve motosiklet trafikten men edildi
11:18 Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı