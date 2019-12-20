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Bursa merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Bursa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

20.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:06 Bursa merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında aralarında muvazzaf askerler ile askeri okullarla ilişiği kesilen öğrencilerin de olduğu 17 kişinin kentteki büfe telefonlarından örgütün mahrem imamlarınca ardışık ve periyodik olarak arandıklarını tespit etti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, meslekten ihraç edilmiş bir yarbay, biri muvazzaf 2 yüzbaşı, biri emekli ve biri meslekten ihraç edilmiş 2 üsteğmen, 3'ü muvazzaf 4 astsubay, bir muvazzaf uzman çavuş ve askeri okulla ilişiği kesilen 7 öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa, Ankara, İzmir, Kayseri, Hatay, Balıkesir ve Eskişehir'de belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerin gözaltı işlemleri sürüyor.

Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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