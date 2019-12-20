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Bursa merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

BURSA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirdiği kişilerin deşifre edilmesine yönelik gerçekeleşen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

20.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:02 Bursa merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

BURSA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirdiği kişilerin deşifre edilmesine yönelik gerçekeleşen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirilmiş terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, telefon kartı kullanılarak ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarınca arandıkları tespit edilen, 1 İhraç Yarbay, 2 Yüzbaşı, 2 Üsteğmen, 4 Astsubay, 1 Muvazzaf Uzman Çavuş ve 7 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa merkezli, Hatay, İzmir, Kayseri, Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ve dijital materyallere el konuldu.



Bursa, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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