Haberler » Güncel » Haber

Bursa merkezli FETÖ operasyonu

Bursa merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

01.10.2019 11:54Bursa merkezli FETÖ operasyonu
Bursa merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik soruşturma kapsamında 24 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6'sı polis 19 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Polis, diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:49 Pendik'teki cinayetin zanlısı yakalandı
14:49 İki müdüre veda yemeği
14:49 Siirt'te 25. Acil Tıp Sempozyumu düzenlendi
14:48 İstanbul'da çatı yangını
14:48 Eğitim-Bir-Sen'den "unvan değişikliği sınavı" talebi
14:48 Gaziantep'te şeker pancarı hasadı
14:48 İngiliz Parlamentosu önünde kendini yakmak istedi