Haberler » Güncel » Bursa merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 16'sı adliyede - Haber

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 16'sı adliyede

Bursa merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak işlemleri tamamlanan aralarında muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

03.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:06Bursa merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 16'sı adliyede
merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak işlemleri tamamlanan aralarında muvazzaf rütbeli askerlerin de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalar doğrultusunda yakalanan zanlılardan 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye getirildi.
Gözaltında bulunan bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bursa'daki büfe telefonlarından ardışık periyodik olarak arandıkları tespit edilen 2 muvazzaf yüzbaşı, 7'si muvazzaf 9 üsteğmen, bir muvazzaf teğmen, 14'ü muvazzaf 16 astsubay, 2'si muvazzaf 3 uzman çavuş ve askeri okulla ilişiği kesilen 15 öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Bursa, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kırıkkale, Eskişehir, Antalya, Tunceli, İzmir, Muş, Muğla, Hatay, Mardin, Yozgat, Van, Hakkari, Malatya, Çankırı, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mersin'de belirlenen adreslere 22 Kasım'da düzenlediği operasyonda bu kişilerin tamamı gözaltına almıştı. Soruşturmayı genişleten ekipler, 27 Kasım'da da bir şüpheliyi yakalamıştı. 47 zanlıdan 30'u etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuş, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:42 Uludağ'da kaybolan iki arkadaşın aileleri ekiplerden sevindirici haber bekliyor - Haber
11:41 Engelli genç kızın söylediği şarkı aileleri duygulandırdı - Haber
11:40 Tel Abyadlı çocukların yüzü gülüyor - Haber
11:40 Çeyrek asırdır çini çamuruna şekil veriyor - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haber
11:36 Aydın'da 3 Aralık Dünya Engeliler Günü kutlandı - Haber
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haber
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haber
11:14 Son dakika: PISA 2018 sonuçları açıklandı! Fen ve matematik puanlarını en çok artıran ülke Türkiye - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
20:57 Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı - Haberler
18:43 Türk diplomat paylaştı, Yunan basını ayağa kalktı: Sınırlar değişti! - Haberler
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haberler
3.12.2019 11:47:25