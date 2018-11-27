Bursa Merkezli "Kaçak Silah" Operasyonu

27 Kasım 2018 Salı 17:17



27 Kasım 2018 Salı 17:17

BURSA (AA) - Bursa merkezli 4 ilde, 350 polisin katılımıyla düzenlenen "kaçak silah" operasyonunda yakalanan şüphelilerin yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.Şubat ayında Bursa merkezli 4 ilde, 350 polisin katıldığı "kaçak silah" operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alınmıştı.İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı kişilerin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri 4 ay süreyle takibe almıştı.Ankara, Sakarya, Bilecik ile Bursa'nın Karacabey, İnegöl, Orhangazi, Keles, Orhaneli, Harmancık, Yenişehir, Gemlik ve İznik ilçelerindeki 74 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 61 kişiyi gözaltına almıştı.Olayla alakalı 3'ü tutuklu 39 sanığın yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.İlk duruşmada hakim karşısına çıkan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, silah ticareti yapmadıklarını savundu.Sanıklardan tutuklu Yavuz B, sertifikalı silah tamircisi olduğunu belirterek, ruhsatı olmayan silahları tamir etmediğini söyledi. Evlerinde ruhsatsız silah ele geçirilen sanıkların birçoğu da ele geçirilen silahların ölmüş dede ya da babalarına ait olduğunu iddia etti.7 saat süren duruşma sonucunda; tutuklu bulunan Abdulvahap N, Ali Osman T, ile Yavuz B, tahliye edilirken, duruşma 28 Mart 2019 tarihine ertelendi.