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Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu

Bursa ve İstanbul'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaklaşık bin polisin katılımıyla dün gerçekleştirilen şafak operasyonunda yakalanan 25 kişiden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

15.10.2019 10:10Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu
Bursa ve İstanbul'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaklaşık bin polisin katılımıyla dün gerçekleştirilen şafak operasyonunda yakalanan 25 kişiden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlılardan 13'ü adliyeye sevk edildi.
12 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bursa merkez ve Gemlik ilçesi ile İstanbul'daki bazı adreslere, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polisin katılımıyla dün operasyon düzenlenmişti.
Drone ile havadan takip edilen operasyonda, gözaltına alınan 25 şüphelinin ev, iş yeri ve depolarında narkotik dedektör köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu, 13 ecstasy hap, satışa hazır bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 tüfek ile 185 fişek ele geçirilmişti.

İstanbul, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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