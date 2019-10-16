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Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu

Bursa ve İstanbul'da, yaklaşık bin polisin katılımıyla dün düzenlenen şafak operasyonunda yakalanan 28 kişiden 21'i tutuklandı.

16.10.2019 19:20Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu
Bursa ve İstanbul'da, yaklaşık bin polisin katılımıyla dün düzenlenen şafak operasyonunda yakalanan 28 kişiden 21'i tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan 7 zanlı ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bursa merkez ve Gemlik ilçesi ile İstanbul'daki bazı adreslere, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polisin katılımıyla dün operasyon düzenlenmişti.
Drone ile havadan takip edilen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve depolarında narkotik dedektör köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu, 13 ecstasy hap, satışa hazır bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 tüfek ile 185 fişek ele geçirilmişti.

Narkotik, İstanbul, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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