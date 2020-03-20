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BURSA Meslek kursu öğretmenleri, sağlık çalışanları için maske üretiyor

Meslek kursu öğretmenleri, sağlık çalışanları için maske üretiyorBursa'nın İnegöl ilçesinde meslek kursu öğretmenleri, sağlık çalışanları için yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiyor.

20.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:13
Meslek kursu öğretmenleri, sağlık çalışanları için maske üretiyor
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde meslek kursu öğretmenleri, sağlık çalışanları için yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiyor.
İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları, (İNESMEK) Giyim ve Tekstil Teknolojileri bölümünde görevli kadın öğretmenler, gönüllü olarak, koronavirüsten korunmak amacıyla sağlık çalışanlarının kullandığı maskelerin üretimine başladı. Kurs merkezinde maske üretimi yapan öğretmenler, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları için binlerce maske üretti.
Kurs öğretmeni Neşe Özesen, 'Belediye Başkanımız Alper Taban'ın talimatıyla devlet hastanesi personellerinin ihtiyacı olduğundan, gönüllü öğretmenler olarak maske dikimi yapıyoruz. İki gündür üretim yapıyoruz. Talep olduğu sürece dikmeye devam edeceğiz' dedi.
'GÜN BOYU ÜRETİM YAPIYORUZ'
Maskeleri gönüllü olarak ürettiklerini belirten kurs öğretmeni Aslı Arzu Menderes ise, 'İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki personelimizin, salgın hastalıktan korunmaları için gönüllü öğretmenler olarak maske dikimi yapıyoruz. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah bir faydamız olur. Gün boyunca üretim yapıyoruz. Ne zaman bitecek bilmiyoruz ama biz her zaman buradayız, dikmek için gönüllüyüz' diye konuştu. BURSA Meslek kursu öğretmenleri, sağlık çalışanları için maske üretiyor

Kaynak: DHA

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BURSA Meslek kursu öğretmenleri, sağlık çalışanları için maske üretiyor
Etiketler : Devlet Hastanesi, İnegöl, Bursa, Güncel

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