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BURSA Metroda bayılan gencin raylara düşme anı kamerada

Metroda bayılan gencin raylara düşme anı kameradaBursa'da, metro istasyonunda yürürken bayılıp, rayların üzerine düşen Yusuf Kart (21), vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

28.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:17
Metroda bayılan gencin raylara düşme anı kamerada
Bursa'da, metro istasyonunda yürürken bayılıp, rayların üzerine düşen Yusuf Kart (21), vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı metro istasyonunda dün öğle saatlerine meydana geldi. Evine gitmek için metro istasyonuna gelen Yusuf Kart, yürürken fenalaştı ve dengesini kaybetti. Bayılan Kart, bir anda raylara düştü. Gencin yardımına çevredekiler koştu. Kart, tren gelmeden yukarı çıkarıldı. Yusuf Kart çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kart'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. BURSA Metroda bayılan gencin raylara düşme anı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber
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