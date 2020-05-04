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BURSA Mevsimlik işçilerden konteyner isteği

Mevsimlik işçilerden konteyner isteğiBURSA'nın İnegöl ilçesinde tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan aileler, çadırlarda kalıyor.

04.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:39
Mevsimlik işçilerden konteyner isteği
BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan aileler, çadırlarda kalıyor. Yılın 7 ayı çadırlarda kaldıklarını söyleyen aileler, konteyner istiyor.
Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen 100 tarım işçisi, derme çatma çadırlarda kalıyor. Günlük 60 lira yevmiyeye çalışan mevsimlik işçiler, yemeklerini dışarıda kurdukları ocakta pişiriyor, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını da yine dışarıda sağlamaya çalışıyor. Kadınlar ise kundaktaki bebeklerini, gecenin soğuğundan korumak için çabalıyor.
İşçilerden Avit Meşe (55), "Şanlıurfa'dan geldik. Çadırlarda yaşamaya çalışıyoruz. Yağış olduğunda, çadırlarımızı su basıyor. 7 ay boyunca bu çadırlarda kalıyoruz. Kış bastıracağı zaman memleketimize gidiyoruz. Geceleri soğuk oluyor. Daha çalışmaya doğru dürüst başlayamadık. Konteyner verilmesini istiyoruz? dedi.
KONTEYNER İSTİYORLAR
Mehmet Civelek (24) ise, "Nisan ayında buraya geliyoruz. Yağış olduğunda zor durumda kalıyoruz. Konteyner verilse en azından biz de sağlıklı oluruz. Biz bu topraklarda tarım ürünlerinin üretimini ve hasadına destek sağlıyoruz. Çiftçilere destek veriyoruz, konteyner konusunda destek sağlanmasını istiyoruz. Elektriğimiz, suyumuz yok. Oruç tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Saadet Civelek (52) de, "Bir çadırda en az 10 kişi kalıyor. Kadınlar olarak daha zorluk çekiyoruz. Yağışlarda çadırlarımızı su basıyor" dedi. BURSA Mevsimlik işçilerden konteyner isteği

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, İşçi, Güncel, Haber

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