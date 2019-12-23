Bursa mı Sinop Kestanesi

Gaziosmanpaşa kent meydanında muhteşem bir organizasyon ile binlerce insanın katılımıyla gerçekleşen Sinop Kestanesi Festivaline halkın yanı sıra milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri yoğun ilgi gösterdi...

Protokol konuşmaları sonrasında binlerce kişiye ücretsiz iki ton kestane dağıtıldı.

Kestane Festivali; Sinop Dernekler Federasyonunun yeniden muhteşem organizasyonlara imza atmasını sağlayan SİNDEF Genel Başkanı Hasan Dalkıran'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Sinop'tan Kestane Festivali için İstanbul'a gelen İl ve İlçe Belediye Başkanları adına Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan selamlama konuşması yaptı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sinop Milletvekili Nazım Maviş, TBMM İdari Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kestane Festivaline ev sahipliği yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Ak Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun birlik ve beraberlik özünde konuştu.

"SİNDEF ve Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Sinop Kestane Festivalinde konuşmacıların konuşmasının özü birlik ve beraberlik vurgusundaydı."

Protokol konuşmaları sonrası SİNDEF Genel Başkanı Hasan DALKIRAN, Gaziosmanpaşa belediye başkanı ve protokol üyelerine En Mutlu Kent Sinop'un simgesi gemi hediye etti.

Geçtiğimiz ay kurulan ve sosyal video paylaşım siteleri üzerinden yayın hayatına başlayan 57TV ailesi adına gazeteci Nermin Aydın, Tülay Selçuk, Eyüp Kadir Kılcı ve sanatçı İzzet Aydın programa katılım sağladı... Sosyal medyada 57TV kanalından festival canlı yayınlandı.

Türk Halk Müziği ses sanatçıları Gurbetçi Ali ve Yağmur Yalçın festivalde sahne aldı. Geniş bir repertuvar ile sahne alan sanatçılardan Yağmur Yalçın canlı performansıyla alkış yağmuruna tutuldu.

KESTANE KEBAP DEDİLER FESTİVALE GELDİLER…

Sinop Kestane Festivaline katılanlar; Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, TBMM İdare Amiri VE İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali KOCATAŞ katıldı.Ayrıca Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, Durağan Belediye Başkanı Ahmet KILIÇASLAN, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin hemşehrilerini yalnız bırakmadı. SİNDEF genel merkez kadın kolları başkanı Fatma Ertürk (Karadeniz Mahallesi Muhtarı), Başkanvekili Zehra Özgün, Genel merkez gençlik kolları başkanı Fatih Kocataş, Birinci bölge kadın kolları başkanı Tülay Selçuk, Bağcılar bölge başkanı Saadet Gökser katılım sağladı.

Ulusal televizyon kanallarına ve ana haber bültenlerine "Bursa mı Sinop Kestanesi"mi ile gündem oldu.