Bursa Millet Bahçesi İçin Ocakta İhaleye Çıkılacak

Bursa
'da yıkımı 2017 yılında gerçekleştirilen ve meydan haline getirilen Atatürk
Stadı'nın bulunduğu alanda kurulacak Millet Bahçesi
için TOKİ tarafından ocak ayında ihaleye çıkılacak.
Atatürk Stadı'nın yıkımı 2017 yılında gerçekleştirildi ve meydan haline getirildi. Halkın kullanımına açılan 40 bin metrekarelik meydana Millet Bahçesi yapılacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, stadyum alanının altında 400 araçlık otopark planladıklarını, alanın üzerinin ise tamamen Millet Bahçesi olarak projelendirildiğini belirtti.
Otoparkın bölgeye hizmet edeceğini dile getiren Aktaş, otopark üzerine çim saha, yürüyüş yolu ve koşu parkurları olacağını, saha kotundan istifade ederek bir millet kıraathanesi oluşturulacağına işaret ederek, "Burası Bursalıların buluşma noktası ve cazibe merkezi olacak." dedi.
İhalenin ocak ayı içinde TOKİ tarafından yapılacağını duyuran Aktaş, ilerleyen günlerde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre Millet Bahçesi'nin revize edilip genişletilebileceğini vurguladı.
Mustafa Kemal Atatürk,Bursa,Millet Bahçeleri
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:03