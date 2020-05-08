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BURSA Milli Antrenör çatı katında naht sanatını icra ediyor

Milli Antrenör çatı katında naht sanatını icra ediyorBURSA'nın İnegöl İlçesi'nde yaşayan milli antrenör ve hakem Dinçer Değirmenci (47), sokağa çıkma uyarılarını dikkate alarak, evinin çatı katı katında kurmuş olduğu atölyede 'naht sanatı' icra ediyor.

08.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:16
Milli Antrenör çatı katında naht sanatını icra ediyor
BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde yaşayan milli antrenör ve hakem Dinçer Değirmenci (47), sokağa çıkma uyarılarını dikkate alarak, evinin çatı katı katında kurmuş olduğu atölyede 'naht sanatı' icra ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan ve 4 katlı apartmanının her katını sosyal aktivite alanı olarak kullanan Değirmenci, evinin büyük odasını da 5 bin kitaptan oluşan kütüphaneye çevirdi.
Unutulmaya yüz tutan ve Osmanlı zamanından günümüze kadar gelen 'naht sanatı'nı İnegöllü milli antrenör tarafından yaşatılıyor. Milli Wushu antrenörü ve hakemi Dinçer Değirmenci, Ahşap oyma sanatının, hattatlık ve tezyinat sanatları ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan, unutulmaya yüz tutmuş naht sanatını evinin çatı katında kurmuş olduğu atölyede icra ediyor. Değirmenci, 'naht sanatı' ile üretmiş olduğu ürünleri hediye olarak sevdiklerine veriyor.
Evli ve dört çocuk babası olan Değirmenci, 3 üniversite bitirdiğini ve farklı alanlarda çeşitli ilgilerin olduğunu söyledi.
BU SANAT İNCE İŞÇİLİK İSTER
Değirmenci, "Naht sanatına ilgim yıllar önce hobi olarak başladı. Daha sonra evimin çatı katında bu atölyeyi kurarak çalışmalarıma başladım. Bu sanat ince işçilik ister ve hata kabul etmez. Özellikle hattatlarımızın yazdığı üzerinde işlem yapıyoruz önce. Keseceğimiz malzemeyi ayarlıyoruz. Daha sonra zımpara ile pürüzsüz hale getiriyoruz. Hiçbir şekilde pürüz kalmaması gerekiyor. Hattatın yazdığı eseri uyguluyoruz yapıştırma şeklinde. Ardından kıl testere ile hatasız şekilde oymaya çalışıyoruz. Yani sanatı icra ederken milimetrik hesaplar yapıyoruz. Ben naht sanatının yanında amatör şekilde hat sanatı ile de uğraşıyorum. Bütün bu hobilerimi evimin çatı katında kurmuş olduğum atölyemde gerçekleştiriyorum. Üretmiş olduğum ürünleri de düğünlerde ve cemiyetlerde sevdiğim insanlara hediye ediyorumö dedi.
EVİNİN ODASINI KÜTÜPHANEYE ÇEVİRDİ
Kendinden bahseden Değirmenci "Spora ilgim 1987 yılında başladı. Şu anda Kick Boks ve Wushu sporlarında aktifim. Wushu sporunda milli antrenör ve milli hakemim. Spor salonum ve öğrencilerim var. Koronavirüs sürecinde tedbirler kapsamında salonumuz kapanınca sanata daha fazla yoğunlaştık. Yani şu süreçte hemen hemen her gün naht sanatı icra ediyorum. Geleneksel okçuluğa da ilgim var. Okçulukla ilgili aktivitelerimi de bu atölyede gerçekleştiriyorumö diye konuştu.
Ortaokuldan bu yana kitap satın aldığını aktaran Değirmenci, "O kitaplarımı evimin bir odasında saklıyorum. O odayı resmen bir kütüphane olarak kullanıyorum. Şu ana kadar 5 bin civarında kitap aldım. Ailem ve arkadaşlarımla burada hem sohbet ediyoruz hem de kitap okuyoruz" ifadelerini kullandı. BURSA Milli Antrenör çatı katında naht sanatını icra ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Güncel, Haber

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