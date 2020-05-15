BURSA Milyon liralık atlar, yarışların başlamasına hazır

Milyon liralık atlar, yarışların başlamasına hazırBURSA Osmangazi Hipodorumu'nda bulunan milyonlarca lira değerindeki yarış atları, seyis ve antrenörleri tarafından normale dönüş sürecinde tekrar başlayacak olan yarışlara hazırlanıyor.

15.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:06
Milyon liralık atlar, yarışların başlamasına hazır
BURSA Osmangazi Hipodorumu'nda bulunan milyonlarca lira değerindeki yarış atları, seyis ve antrenörleri tarafından normale dönüş sürecinde tekrar başlayacak olan yarışlara hazırlanıyor. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yetkilileri, koronavirüs salgını ile mücadelenin büyük bir titizlikle sürdürüldüğü hipodromda, yarışların tekrar başlamasını istiyor.
Koronavirüs salgını sürecinde diğer spor müsabakaları gibi at yarışlarına da 20 Mart'ta ara verildi. Türkiye'de bulunan toplamda 350 bin kişinin çalıştığı 9 hipodromdan Bursa Osmangazi Hipodromu'ndaki yaklaşık 1200 at, verilen araya rağmen seyis ve antrenörleriyle her sabah antrenmana devam ediyor. Yarışlardan uzak kalan ancak antrenmanlara devam eden atların bakımları da seyisleri tarafından özenle yapılıyor. Hipodromdaki tüm alanlar günde 2 kez dezenfekte edilirken, jokey ve aprantilerin de maske takıp, sık sık ellerini de dezenfekte etmeye dikkat ediyor. Hipodromda koronavirüsle mücadele konusunda tüm tedbirleri alan TJK yetkilileri ise yarışların tekrar başlamasını talep ediyor.
'YARIŞLARA HAZIRIZ, ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK'
TJK Başkanı Serdal Adalı, geçen günlerde yaptığı açıklamada, yarışların başlaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. TJK Başkanı Adalı açıklamasında şunları söyledi:
"7 bine yakın yarış atının beslenme ve bakımlarının bir gün bile aksatılmadan yapılıyor. TJK olarak yarışlara hazırız. Yarışlar, hipodromlarda halihazırda zaruri olarak bulunan çalışanlara ek olarak, sadece idari personelin katılımıyla yapılacak. Dolayısıyla sağlık açısından bir risk teşkil etmeyecek. At yarışları iki canlının birlikte yaptığı tek spor dalı. Jokey ve aprantilerimiz de bu spor dalında büyük rol oynuyorlar. Öncelikle kendilerinin sağlıklı olmaları bu süreçte ana hedefimiz. Pandemi dönemi boyunca da kendilerinden kaldıkları şehirde at binmelerini istiyoruz. Bu da aldığımız önlemlerden biri. Böylece seyahat etmeyerek riskten uzak kalacaklar." BURSA Milyon liralık atlar, yarışların başlamasına hazır

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Jokey Kulübü, Osmangazi, Türkiye, Bursa, Güncel, Haber

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