24.06.2019 01:32
Haberler » Güncel » Haber

BURSA Minibüs önüne çıkan motosiklete çarptı 2 yaralı

Minibüs önüne çıkan motosiklete çarptı 2 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletteki 2 çocuk yaralandı.

Minibüs önüne çıkan motosiklete çarptı 2 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletteki 2 çocuk yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Balta (30) yönetimindeki 16 PB 567 plakalı minibüs, seyir halindeyken, iddiaya göre ara sokaktan önüne çıkan Suriye uyruklu sürücü Muhammed E. (14) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan Muhammed A.(12) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.BURSA Minibüs önüne çıkan motosiklete çarptı 2 yaralı
Kaynak: DHA
İnegöl , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
02:06 Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 5 yaralı
02:02 KARAMAN Polis aracı ile otomobil çarpıştı 2'si polis, 5 kişi yaralandı
01:56 Gürcistan'da protestolar devam ediyor
01:43 Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 5 yaralı
01:38 Minibüs önüne çıkan motosiklete çarptı: 2 yaralı
01:38 İsrail askerleri, 1' çocuk 3 kişiyi gözaltına aldı
01:37 Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı