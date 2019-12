Bursa minibüs şoförü, fenalaşan koah hastasını hastaneye yetiştirdi

Minibüs şoförü, fenalaşan KOAH hastasını hastaneye yetiştirdi Bursa 'da belediyeye ait yolcu minibüsü şöförü Barış Korkmazer (39), araçta fenalaşan KOAH hastası kadın yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. Yaşananlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.Olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kızıyla birlikte Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitmek içmek Kayapa TOKİ- Timurtaş Paşa güzergahında çalışan Barış Korkmazer yönetimindeki 16 M 10209 plakalı belediye yolcu minibüsünde binen KOAH hastası yaşlı kadın, aniden fenalaştı. Nöbet geçiren kadını gören diğer yolcular, durumu Korkmazer'e bildirdi. Bunun üzerine güzergahını değiştiren Barış Korkmazer, ismi açıklanmayan kadın yolcuyu, içindeki yolcularla birlikte İzmir yolu üzerindeki özel bir hastaneye yetiştirdi. Yaklaşık 10 dakika sonra hastaneye ulaştırılan yaşlı kadın, tedaviye alındı. Yaşananlar, saniye saniye araç kamerasına yansıdı.'O AN HER ŞEYİ BİR KENARA BIRAKTIM'Minibüs şoförü Barış Korkmazer, Araçta yolcular bir kadının rahatsızlandığını söyledi. Kızı olduğunu söyleyen kadın, ambulansı aradı. Yol güzergahımda bulunan Çalı kavşağına ambulansın geleceği ifade edildi. Ancak, ambulans gelmeyince yol güzergahımı değiştirdim. Araçta bulunan yolcular da yardımcı olunca, ben de bu sırada Allah ne verdiyse korna çala çala hastaneye gitmeye başladım. O an her şeyi bir kenara bırakarak en yakın hastaneye yetiştirdim. Hastayı yetiştirmeye çalışırken çok duygulandım. O hasta benim ailemden biri olabilirdi, çocuğum olabilirdi. Ben de hastaneye yetiştirmek benim boynumun borcu diyerek devam ettim. Bu benim ikinci olayımdı. Daha önce de bir yolcum hastalandı, onu da kısa sürede hastaneye yetiştirmiştim dedi.12 yıllık otobüs şoförü olduğunu dile getiren Korkmazer, İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz ama yine olsa yine yaparım. Herkesin gideceği yere sağ salim varmasını isteyen biriyim. Fakat başımıza da böyle bir şey gelirse ilk hedefim görevimiz neyse onu yerine getirmektir. Çok şükür hastamızın sağlığının yerinde olduğunu öğrenmek benim için her şeye bedeldi diye konuştu.Bu arada, tedavisi süren yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.