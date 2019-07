BURSA Minibüsteki yankesicilik güvenlik kamerasında

Minibüsteki yankesicilik güvenlik kamerasında Bursa 'da minibüste yolculuk yapan hırsız, yanında buluna ve para sayan yaşlı bir adamın 2 bin lirasını çaldı. Hırsızın el çabukluğu ile yaşlı adamın cebinden parayı çalması, minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan hırsız, tutuklandı.Bursa'da bir yolcu minibüsünde meydana gelen olayda, yolculuk yaptığı esnada minibüse binen yaşlı bir adamın parası cebinden çalındı. 2 bin lirasının çalındığını fark eden yaşlı adam, minibüste bulunan güvenlik kamerasının görüntülerini de alarak polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek hırsızın kimliğini belirledi. Nerede olduğu belirlenen hırsız, gözaltına alındı. Minibüsün güvenlik kamerası görüntülerinde, yaşlı adamın araç içinde saydığı parayı daha sonra cebine koyduğu, bunu fark eden hırsızın bu paraları el çabukluğu ile çaldığı görüldü. Ayrıca, zanlının yaşlı adam, para sayarken sevinçli bir şekilde elerini oguşturması ve caldığı paraların bir kısmını yere düşürdüğü ve düşürdüğü bu paraları da yerden topladığı güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.