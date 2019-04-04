Bursa Mobilyanın Rengi Değişti

Mobilyanın başkenti olan Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde mobilyanın rengi değişti. Tüm mobilyacılar 41'inci İnegöl MODEF uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda yeni renklerle ürettikleri mobilyaları görücüye çıkardılar. 2018 yılı sonuna kadar ceviz, beyaz, ikru, antresit gibi renkler 2019 yılında rafa kaldırıldı. 2019 yılının moda renkleri artık siyah, uzay taşı, pastel renkleri.
41'inci İnegöl MODEF uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda yeni sergilenen 2019 yılı modelleri müşterilerin ilgisini çekiyor. Fuarı gezmeye gelen ziyaretçiler geçen seneye göre farklılıktan oldukça memnun. Fuarda mobilyacıların yeni renklerde ürettikleri mobilyalar görücüye çıkarken, 2018 yılının renkleri rafa kaldırıldı. 2018 yılında ceviz, ikru, antresit gibi renklerle müşterilerinin karşısına çıkan mobilya üreticileri, bu sene fuara yeni renklerle iddialı giriş yaptı. Siyah, uzay taşı ve pastel renkleri kullanan üreticiler fuarı gezmeye gelen ziyaretçilerden tam not aldı. Fuarda stant açan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan
, fuarın oldukça güzel gittiğini belirterek, 'Geçen yıla göre ziyaretçi sayımız oldukça güzel. Hem Türkiye
hem de yurtdışı alıcılarına yeni modellerimizi, yeni renklerimizi gösteriyoruz. Türkiye'nin mobilyada 2019 modasını belirlemiş olduk. Fuarımızla birlikte bir çıkış yakalarız inşallah.ö dedi.
MOBİLYANIN RENKLERİ DEĞİŞTİ
Mobilyanın renklerinin değiştiğini söyleyen Ayhan, 'Ceviz, ikru, antresit renklerimiz eskiden daha çok kullanılıyordu. Artık yeni renklerimiz; siyah, uzay taşı, pastel renkleri. Gençlerin daha çok tercih ettikleri renkler bu sene moda oldu. Klasik eski renklerden ziyade, göz alıcı renkler tercih ediliyor. Genç çiftler özellikle spor modelleri daha çok beğeniyorlar. Ürünlerin portatif olması, şuanda 2+1, 1+1, 1+0 evlerde tercih ediliyor. Büyük kentlerde evlerin küçülmesiyle, mobilyaları da küçülüyor. Mobilyacımız bunlara ayak uydurdu. Mobilyanın rengi değiştiö dedi.
İnegöl, Bursa, Murat Erat, Güncel
Kaynak: DHA