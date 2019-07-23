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BURSA Molozların arasında bulunan mermer, tarihi eser çıktı

Molozların arasında bulunan mermer, tarihi eser çıktıBursa'nın İznik ilçesinde, molozların arasında bulunan, 5 yıldır bir çay bahçesinde sergilenen oymalı mermerin, Roma dönemine ait sütun başı olduğu ortaya çıktı.

23.07.2019 13:37 BURSA Molozların arasında bulunan mermer, tarihi eser çıktı
Molozların arasında bulunan mermer, tarihi eser çıktı
Bursa'nın İznik ilçesinde, molozların arasında bulunan, 5 yıldır bir çay bahçesinde sergilenen oymalı mermerin, Roma dönemine ait sütun başı olduğu ortaya çıktı. Mermerin, İznik Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.
İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde sergilenen üzeri oymalı mermeri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bazı ziyaretçiler eseri inceleyip fotoğrafını çekerken, bazıları da mermerin müzede olması gerektiğini söylüyor. İşletme sahibi Naci Özsoy, Bu taşı İznik Gölü'ndeki molozların arasından çıkardık. Muhafaza altına aldık ve 5 yıldır burada sergiliyoruz diye konuştu.
İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri, bazı vatandaşların eserin müzeye taşınmasını istemesi üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde mermerin Roma dönemine ait sütun başı olduğu tespit edildi. Mermerin İznik Müzesi'ne taşınıp, burada sergileneceği belirtildi.

İznik, Bursa, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

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