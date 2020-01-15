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Bursa motosiklet sürücüsü, arkadaşı ve taşıdığı iki dev yatakla tehlike saçtı

Motosiklet sürücüsü, arkadaşı ve taşıdığı iki dev yatakla tehlike saçtıBURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet üzerinde arkadaşıyla birlikte iki dev yatağı taşıyan sürücü kameralara yakalandı.

15.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:39
sürücüsü, arkadaşı ve taşıdığı iki dev yatakla tehlike saçtı
BURSA'nın ilçesinde motosiklet üzerinde arkadaşıyla birlikte iki dev yatağı taşıyan sürücü kameralara yakalandı.
İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde motosikletine yüklediği iki yatak ile cadde üzerinde seyreden sürücüyü görenler şoke oldu. Tehlikeli anlar yaşanan olay bir başka sürücünün amatör kamerasına yansıdı. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, yoğun tepki çekti. Görüntülerde motosiklet üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün dışında arkada oturan arkadaşının olduğu ve önlerine de birer dev yatağı aldıkları görüldü.
Bursa motosiklet sürücüsü, arkadaşı ve taşıdığı iki dev yatakla tehlike saçtı

Motosiklet, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


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