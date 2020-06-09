BURSA Motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi
Motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdiBursa'da Salim Metcikızı (52), motosikletin gidonunda görülen yılanı yakalayıp, omuzlarına alarak poz verdi.
09.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:07
Bursa'da Salim Metcikızı (52), motosikletin gidonunda görülen yılanı yakalayıp, omuzlarına alarak poz verdi.
Yenişehir ilçesinde, park halindeki motosikletin gidonunun üzerinde yılanı gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü almak için birbiriyle yarıştı. Bu sırada kalabalığın sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Yoldan geçerken kalabalığı görüp gelen Salim Metcikızı, yılanı motosikletin üzerinden aldı. Yılanı omuzlarına koyan Metcikızı, kalabalığa poz verdi. Metcikızı, çağırılan itfaiye ekibinin uyarısı üzerine yılanı araziye götürüp, doğaya saldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Motosiklet, Bursa, Güncel, Haber