BURSA Motosikleti yüzüstü yatarak kullandı

Motosikleti yüzüstü yatarak kullandıBURSA'da, motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

06.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:28
Motosikleti yüzüstü yatarak kullandı
BURSA'da, motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa- Ankara yolunda, İnegöl yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre yüzüstü uzanarak kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran kasksız sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğundan görüntüleri izleyenler, sosyal medyada tepki gösterdi. BURSA Motosikleti yüzüstü yatarak kullandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber
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