BURSA Motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada

Motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı kameradaBURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak devrildi.

13.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:19
Motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak devrildi. Kazada sürücü Gamze Arslan (26) yaralandı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçedeki Sinanbey Mahallesi, Murat Caddesi'nde meydana geldi. Gamze Arslan'ın (26) kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırım üzerindeki elektrik panosuna çarpıp devrildi. Kazada, sürücü Arslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gamze Arslan ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. BURSA Motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, İnegöl, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum’da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Haber
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı Haber
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Haberler››Güncel››BURSA Motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:25: Adıyaman'da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı - Haber 17:25: Son dakika haberi... Samsun'da kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı - Haber 17:24: Son dakika haber: Gebze'de 20 kişinin korona virüse yakalandığı sokak karantinaya alındı - Haber 17:23: Son dakika haberleri! Beypazarı Belediyesinden ilaçlama çalışmaları - Haber 17:23: Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı - Haber 16:48: Yapıcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı - Haber 16:40: Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi - Haber 15:35: Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi - Magazin 14:38: Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu - Haberler