BURSA Motosikletiyle küçükbaş hayvan taşıdı

Motosikletiyle küçükbaş hayvan taşıdıBursa'da, motosikletiyle küçükbaş hayvan taşıyan sürücü trafiği tehlikeye atarken, çevredeki bakışlara rağmen araçların arasından geçerek yoluna devam etti.

13.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:50
Motosikletiyle küçükbaş hayvan taşıdı
Bursa'da, motosikletiyle küçükbaş hayvan taşıyan sürücü trafiği tehlikeye atarken, çevredeki bakışlara rağmen araçların arasından geçerek yoluna devam etti. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde, seyir halindeki ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, küçükbaş hayvan taşırken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekilere aldırmadan yoluna devam eden sürücü, görenleri hayrete düşürüdü. Trafikte tehlikeli bir şekilde seyreden sürücü, küçükbaş hayvanı ile birlikte araçların arasından geçerek, yoluna devam etti. O anlar ise bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. BURSA Motosikletiyle küçükbaş hayvan taşıdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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