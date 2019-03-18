Bursa Motosikletle Hareket Halindeyken Rubik Küpü Çözdü

Motosikletle hareket halindeyken rubik küpü çözdü Bursa
'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte hareket halindeyken rubik küpü çözdü. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları sosyal medyada paylaşıp beğeni istedi. Osmangazi
ilçesinde motosiklet sürücüsü hareket halindeyken aracının üzerine yerleştirdiği kutudan rubik küpünü çıkardı. Ardından sürücü bir taraftan rubik küpü çözdü bir taraftan da yaklaşık 35 kilometre hızla yoluna devam etti. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları kameraya kaydetti. Sosyal medyadan paylaştığı görüntülere beğeni isteyen sürücü, Neden motosiklet kullanırken rubik küpü çözmeyeyim diyerek yola çıktım. Youtube
'a videolar koymayı, farklı ses getirmeyi düşünüyorum. Motosiklet üzerinde yapılamayacak hareketler yapmayı düşünüyorum dedi.
Görüntü Döküm
-Küpü çözmesi
-Seyir halindeyken detaylar
Süre 3.05 dakika, Boyut 344 MB
Haber Gürkan DURAL BURSA,(DHA
) - Kamera BURSA,(DHA)
(Tür: Yurt)
Osmangazi, Motosiklet, Bursa, Güncel
Kaynak: DHA