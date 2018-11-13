Bursa Mubaşire Atılan Kafaya Tutuklama

Bursa Adliyesi
'nde duruşma saatini bekleyen Muhammet Raşit Polat (20), babasının kendilerini bir an önce duruşmaya alması için konuştuğu mübaşir Bedir Yıldız'a (42) kafa attı. Saldırının ardından kaçan Muhammet Raşit Polat, polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi. Polat, çıkarıldığı mahkemede 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün sabah saatlerinde Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Gürsu PTT
'de sıra beklerken, kuyruktaki birine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 'hakaret' suçundan 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi
'nde dava açılan Muhammet Raşit Polat, babası Mahmut Polat
(48) ile duruşma için adliyeye geldi. Duruşma saati geçince gencin babası, mübaşir Bedir Yıldız ile konuşmak üzere yanına gitti. Mahmut Polat mübaşire, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyip, duruşma için kendilerinin bir an önce salona alınmasını istedi. Bu sırada hareketlenen Muhammet Raşit Polat, birden araya girip, mübaşir Bedir Yıldız'a saldırdı. Yıldız'a kafa atan Muhammet Raşit Polat, olay yerinden kaçtı.
Sağ elmacık kemiğinden yaralanan Yıldız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Devlet Hastanesi
'ne kaldıralarak üç dikiş atıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü
Çarşı Polis
Merkezi ekiplerince yakalanan Muhammet Raşit Polat 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Bursa 2'nci Sulh Ce7za Hakimliği'nde ifade veren Muhammet Raşit Polat'ın, 'Mübaşir, babamın üzerine yürüyünce, müdahale edecek zannettim. İleri geri konuşunca araya girip kafa attımö dediği öğrenildi. Adliye çıkışında, polis nezaretinde cezaevine götürülen Polat, gazetecilerin sorusu üzerine 'Ufak bir tartışma sonucunda sinirlenerek kafa attım. Pişmanımö dedi.