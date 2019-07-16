BURSA Mudanya Mütareke Evi Müzesi'nde bakım ve onarım çalışması

Mudanya
Mütareke Evi Müzesi'nde bakım ve onarım çalışması Bursa
'nın Mudanya ilçesinde bulunan Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı Mütareke Evi Müzesi'nde onarım ve tadilat işlemlerine başlandı. Son olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'nce 2015 yılında onarılan Mudanya Mütareke Evi Müzesi'nde tekrar onarım çalışmaları başlarken, müze duvarında meydana gelen dökülme ve çatlamalar için de düğmeye basıldı.
Mudanya Mütareke Antlaşması'nın imzalandığı ve 1937 yılında müze olarak kullanılmaya başlanan Mudanya Mütareke Evi Müzesi'nde hava şartları ve deniz suyunun etkisiyle, müze duvarında bulunan tahtalar dökülmeye ve şişmeye, bahçede bulunan demir korkuluklar da deniz suyu sebebiyle paslanmaya başladı. Müze son olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'nce 2015 yılında onarılırken, geçen 4 sene içerisinde tadilata yeniden ihtiyaç duyuldu. Mudanya Mütareke Evi Müzesi'nin dış cephesinde çürümeler ve dökülmeler gözlemlenirken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü düğmeye basarak, onarım çalışmaları için ihaleye çıktı. Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nün onayıyla ihale yüklenici firmaya verilerek onarım çalışmasına başlandı.
Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, müze duvarlarında oluşan soyulma, çürüme, dökülme ve çatlamalar için, duvar onarımı ve boya çalışmalarına başlandı. Buna göre müzenin dış cephesinde bulunan ve hava şartlarının etkisiyle çürüyen yağmur suyu boruları çalışmalar kapsamında yenisiyle değiştirilecek. Bayrak direklerindeki ve bahçede bulunan demir korkulukların paslanma problemi giderilecek. Tavan kısmında dökülmeler ve çürümelerin gözlemlendiği müzede, yine tavan kısmında eskiyen ahşap taşıyıcıların yenilenmesi sağlanacak.