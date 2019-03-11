Bursa Mustafa Bozbey; 'Bursa'nın Makus Giden Talihini Geriye Çevirmek İçin Yola Çıktık'

Kaynak: DHA

Mustafa Bozbey; 'Bursa'nın makus giden talihini geriye çevirmek için yola çıktık'Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Güneştepe Mahallesi'nde İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen halk buluşmasında konuştu. Halkın 31 Mart'ı beklediğini söyleyen Bozbey, Nilüfer ilçesi Türkiye'nin beşinci sıradaki gelişmiş ilçesi. Şimdi de Bursa'nın makus giden talihini geriye çevirmek için yola çıktık dedi.CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Güneştepe Mahallesi'nde İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen halk buluşmasına katıldı. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Millet İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular, İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu'nun da katıldığı programda konuşan Mustafa Bozbey, insani Gelişmişlik Endeksi'nde ilk 50 içerisinde Nilüfer'den başka ilçe olmadığına vurgu yaparak İnsani Gelişmişlik Endeksi'nde, insanca yaşanabilecek ilçeler sıralamasında Bursa'dan kaç ilçe var ona bakın. İlk 10'a bakın, 20'ye bakın hatta ilk 50'ye bakın. Nilüfer'den başka bir ilçe yok. Peki oraların yöneticileri yok muydu Siz kendi ilçenizi bir yere taşıyamamışsınız ama Nilüfer Türkiye'de beşinci sırada. Şimdi de Bursa'nın makus giden talihini geriye çevirerek yeşil bir Bursa oluşturmak için yola çıktık dedi.Bursa'yı tanıdıklarını ve seçime hazır olduklarını belirten Bozbey, sözlerlini şu şekilde sürdürdü İnanın bana Bursalı 31 Mart'ı bekliyor. Çünkü 20 yıldır, bir kardeşiniz, ağabeyini, büyüğünüz, dostunuz, arkadaşınız olarak yıllardır Nilüfer'i nereden nereye getirdiğimizi herkes biliyor. Birileri bir şey söylüyor, boş verin siz onları. Biz bir yerel seçime gidiyoruz. Bursa'yı doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tanıyan biziz dedi.