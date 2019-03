Bursa Mustafa Bozbey'den Su Ücreti ve Ulaşımda İndirim Sözü

Kaynak: DHA

Mustafa Bozbey'den su ücreti ve ulaşımda indirim sözüSemih ŞAHİNBURSA,(DHA)-BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'nın geleceğini şekillendirecek proje önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Projelerini 7 ana başlık altında açıklayan Mustafa Bozbey, metro, tramvay, banliyö hatları ve yeni çevre yollarıyla, ulaştıran bir ulaşım ağını Bursa'ya kazandıracaklarını söyledi. Su ücreti ve ulaşımda indirim sözü veren Bozbey, 'Farklı anlayış ve yöntemlerle Bursamızı ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir dünya kenti yapmaya geliyoruzö diye konuştuBüyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey proje önerileri ile halkın karşısına çıktı. Mustafa Bozbey, Bursa Akademik Odalar Birliği'nde düzenlediği toplantıda 7 başlık altında projelerini kamuoyu ile paylaştı.Toplantıya CHP ve İYİ Parti Bursa Milletvekilleri, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, Millet İttifakı belediye başkan adaşları, CHP ve İYİ Parti İl başkanları, ilçe başkanları, çok sayıda basın mensubu, akademik odalar ve meslek odalarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.Mustafa Bozbey, toplantıda konuşmasına 'Bu kent artık hoyratça ve tek elden değil, hakkaniyetle, hassasiyetle ve hep beraber yönetilecek. Bursa kısa bir süre sonra Katılımcı Yönetim Modelimiz ile tanışarak, lider ve örnek şehir olacakö sözleriyle başladı. Bozbey, 'Belediyecilik dünyanın hemen her yerinde aynı olan bir hizmet alanı. Farkları yaratansa anlayış ve yöntemdir. Şimdi size anlayış ve yöntemlerimizi anlatmak istiyoruz. ve bu anlayış ve yöntemlerle Bursa'mızı ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir dünya kenti yapmaya geliyoruzö diye konuştu.Bozbey, açıklayacağı proje önerilerinin aynı zamanda Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler tarafından kabul edilen 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriönin rehberliğinde hazırlandığına vurgu yaptı ve ardından, 'Ulaşılabilir Şehirö, 'YaşananYaşayan Şehirö, 'Yeşil, Beyaz, Mavi Şehirö, 'Bereketli Şehirö, 'Eşit Şehirö, 'Zinde Şehirö, 'Katılımcı Şehirö olmak üzere toplam 7 ana başlık altında projelerini anlattı.Önceliklerinin ucuz ve ulaştıran bir ulaşım ağını Bursa'ya kazandırmak olduğunu söyleyen Mustafa Bozbey, bunun için ilk olarak ulaşım master planının nazım imar planları ile uyumlu hale getirileceğini belirtti.Ray hatlarının yer altına alınmasının zorunluluğunu savunan Bozbey 'Metro Projeleriö başlığı altında da 4 ayrı projeyi anlattı. Bozbey M1, M2, M3 ve M4 olarak adlandırdığı 4 metro projesini şöyle anlattı 'M1 Hattı ile ilk aşamada Emek'ten Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'na ve oradan Şehir Hastanesi'ne bağlantı sağlanacak. İkinci aşamada bu hat Acemler İstasyonu'ndan mevcut sistemden ayrılarak Dikkaldırım, Kükürtlü, Altıparmak, Heykel, Emir Sultan, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi, Siteler, Şevket Yılmaz Hastanesi ve Mimar Sinan Hastanesi'ne bağlanacak. Bu sistem tamamıyla yer altından gidecek. Mimar Sinan İstasyonu 3. aktarma noktası haline gelecektir. Böylece M1 hattı Şehir Hastanesi ile Mimar Sinan İstasyonu arasında yaklaşık 29 km ve 29 istasyondan oluşan bir metro hattı olacaktır.öACEMLER İSTASYONU YENİDEN İNŞAA EDİLECEKUludağ Üniversitesi ile Kestel arasında şu anda işletimde olan M2 hattının da, Uludağ Üniversitesi'nden Görükle'ye ve buradan İzmir Yolu'nun güneyine geçerek Kayapa-Kızılcıklı bölgesine bağlanacağını anlatan Bozbey, şöyle devam etti 'Acemler İstasyonu yeniden inşa edilecek. Aktarma noktası haline getirilecek. 1 ve 2 nolu hatlar birbirinden bağımsız olarak çalışacak. M2 hattı Kayapa ile Kestel arasında yaklaşık 55 km ve 50 istasyondan oluşan bir metro hattı olacaktır. M3 Hattı, Mimar Sinan İstasyonu'ndan şehrin kuzey mahallelerinden geçecek. Bu hat Arabayatağı, Yavuz Selim, Yunus Emre, Vatan, Küçükbalıklı, Fatih, Alemdar mahallelerinden geçerek Acemler İstasyonu'na gelecek. Acemler İstasyonu'nun altından 3. kattan istasyonla entegre şekilde olacak. Bu hat Batı Garajı, Beşevler, Üçevler, Demirci ve Çalı bölgesine kadar devam edecek. Bu hat Bursa'nın uzun yıllardır yatırım almamış mahallelerine önemli bir destek olacaktır. Böylece M3 hattı Çalı ile Mimar Sinan İstasyonu arasında yaklaşık 24 km ve 23 istasyondan oluşan bir metro hattı olacaktır. M4 Hattı da Şehrin batısında bulunan Şehir Hastanesi ile Görükle'yi birbirine bağlayacak. Bu hattımız, aynı zamanda M1 ve M2 hatlarını birbirine bağlayacak ve bu hatlar arasında doğu ulaşım ihtiyaçlarına da cevap verecektir. Böylece M4 hattı Şehir Hastanesi ile Görükle İstasyonu arasında yaklaşık 9 km ve 5 istasyondan oluşan bir metro hattı olacaktır.ö5 TRAMVAY HATTI, 4 BANLİYÖ HATTIMustafa Bozbey, kentte ulaşımı kolaylaştıracak tramvay ve banliyö hatlarını da başlıklar altında detaylı olarak anlattı. Bozbey, mevcut T1 hattının Osmangazi İstasyonu'nda yer altında birleşeceğini, HRS ve T2 ile aynı yan platformlarda geçiş sağlayabileceğini belirtti. Bozbey, yanlış olarak planlanan ve tamamlanamayan T2 Tramvay Hattı'nın da Bursa için doğru kullanılacak bir sisteme dönüştürüleceğini belirterek, 'Bu hattı Beşyol bölgesinden tünel ile Osmangazi İstasyonu'na bağlayacağız ve terminal yönünden gelen vatandaşlarımız Osmangazi İstasyonu'nda hem HRS ile hem de T1 sistemi ile aynı platformdan kısa sürede aktarma yapabilecektir. Aynı zamanda bu hattın terminalde kalan ucunu DOSAB ve Demirtaş'a bağlayarak bu bölgelerdeki vatandaşlarımızın da yararlanmasını sağlayacağız. Yaklaşık 4 km ve 4 istasyon olarak planlanmaktadırö dedi.T4 Tramvay Hattını da Güzelyalı - Arnavutköy arasında planladıklarını belirten Bozbey, Bursa Yüksek Hızlı Tren İstasyonu bölgesinden Banliyö Treni ile Güzelyalı'ya gelecek vatandaşların Güzelyalı - Arnavutköy bölgesine ulaşımının sağlanması için bu projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Bozbey, hattın yaklaşık 1,5 km ve 2 istasyon olarak planlandığını belirtti.İnegöl Alanyurt - İnegöl Terminal - Yeni Hastane arasında T11 Tramvay Hattı'nı planladıklarını açıklayan Bozbey, T21 Tramvay Hattı'nın da Mustafakemalpaşa Terminali'nden Köprübaşından geçerek şehir merkezine geleceğini, bu hat ile ilçedeki vatandaşların ulaşım imkanının artırılmış olacağını söyledi.4 banliyö hattı ile ilgili projeleri de açıklayan Bozbey, R1 Banliyö Hattı'nın Bursa Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ile Güzelyalı arasında uygulanacağını, R2 Banliyö Hattı'nın Bursa Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ile Gemlik arasında, R3 Banliyö Hattı'nın da Bursa Hafif Raylı Sistem Kestel İstasyonu ile İnegöl Otogar arasında, R4 Banliyö Hattı'nın da Bursa Yüksek Hızlı Tren - Yenişehir Havaalanı - İnegöl Alanyurt İstasyonları arasında planlandığını belirtti.KARAYOLLARI İÇİN ÖNERİLERMustafa Bozbey, karayolları için de önerilerini şöyle sıraladı 'Bursa'nın güneyinde Kestel ile Çalı bölgesini tünelle birbirine bağlayan Bursa Güney Çevre Yolu'nu öneriyoruz. Soğanlı -Samanlı arasında açılmış olan Çelebi Mehmet Bulvarı, Ankara-İzmir Karayolu ile Yakın Çevre Yolu arasında alternatif bir aks olarak düşünülmeli ve öyle planlanmalı. Bunun için yolun yarım kalan doğu ve batı uçlarının ilgili noktalara bağlantısı yapılmalı. Bu yolun doğu bölümünde Emniyet Müdürlüğü MOBESE Merkezi bölgesinden Samanlı ve Gürsu kavşağı bağlantı yollarının yapacağız. Soğanlı bölgesinde kalan yolun çevre yolu üzerinden bağlantı yolu yapılarak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinden Hamitler'e uzatılması gereklidir. İzmir ve Mudanya Yolu'ndan gelen araçların Yakın Çevre Yolu yönünde ilerleyecek olanların yararlanması ve Acemler kavşak bölgesinin rahatlatılması için Mudanya kavşak bölgesinden viyadük ile BUSKİ arazisi kenarından yakın çevre yoluna bağlanması gerekir. Yine Hamitler - Yenibağlar ile Sanayi Caddesi -Sönmez Filament Köprülü Kavşağı'na tünel ile bağlantı yapılarak, Yakın Çevre Yolu'ndan ve Soğanlı bölgesinden gelen araçların Hamitler üzerinden Mudanya Yolu'na ve İzmir Yolu'na bağlanmaları için önemli bir imkan sağlayacak. 'Alternatif terminal yolu projesini de açıklayan Mustafa Bozbey, 2. Kanalboyu Caddesi (Alman Kanalı)-Terminal (DOSAB) bağlantısının yapılması ile Mudanya, İzmir ve şehir merkezinden gelen araçların terminale gidebilmeleri için bu alternatif bağlantı yolunu kullanacaklarını söyledi.Mustafa Bozbey, Gemlik Engürcük Mahallesi-Bursa Mudanya Yolu - Mudanya Kumyaka çevre bağlantı yolunun tamamlanarak Mudanya Çevre Yolu yapılması ve bu yolun Trilye'ye ulaştırılmasının Mudanya'da şehir içi artan trafik yükünü hafifleteceğini de sözlerine ekledi.MUDANYA'YA YENİ İSKELEMudanya ile Bursa arasında özellikle hafta sonları yaşanan trafik yoğunluğuna dikkat çeken Mustafa Bozbey, 'Hafta sonları Mudanya'ya iki günde 300 bin araç giriyor. Yanlış ve politik kararlarla yapılan İDO ve BUDO iskeleleri Mudanya'yı tıkıyor. Bu iki iskeleyi kaldırıp yerlerine iki güzel meydan yapacağız. Mudanya -Güzelyalı arasında yer alacak yeni iskele hem kolayca karayoluna hem de raylı sistem ile Emek İstasyonu'na bağlanacakö dedi.İSTASYONLARDA ÜCRETSİZ PARK ALANLARIBursa'daki mevcut alt geçitlerin tamamının yeniden düzenleneceğini ve kent kimliğine yakışan alt geçitler olacağını söyleyen Bozbey, bütün mahallelerde kentin ihtiyaçlarına cevap verecek büyüklükte otoparklar oluşturulacağını, akıllı şehir uygulamalarından yararlanarak kentteki kamu ve özel sektör otoparklarının anlık doluluk oranları ölçülerek bu bilgilerin internet uygulamaları ile anlık olarak paylaşılacağını belirtti.Bursaray istasyonlarının tümünde yolculara ücretsiz park et-git alanları oluşturulacağını söyleyen Mustafa Bozbey, 'Ana cadde üstü otoparkların tamamen kaldırılması, kontrollü alanlarda park edilmesinin sağlanması, TEDES sistemi ile yasak parklanmanın önlenmesi sağlanacak. Yasal olmayan otoparkların kaldırılarak bütün otoparklarda ücret tarifesi standardına gidilecek. Tarifeler şehir merkezine yaklaştıkça artacak şekilde belirlenecek.Tüm otoparklarda BURSAKART ve kredi kartı geçerli olacakö dedi.HEYKEL YAYALAŞACAKUygun olan her bölgeye yeni Yaya-Bisiklet aksları açılacağını belirten Mustafa Bozbey, Bisiklet Kiralama İstasyonları yapılacağını ve ödeme sisteminin BURSAKART'a entegre edileceğini açıkladı.Heykeli yayalaştırma projesini de açıklayan Mustafa Bozbey, 'Atatürk Caddesi araç trafiği, yeni yapılan düzenlemeyle İnönü Caddesi'nin bir kısmını da içine alarak Zafer Plaza bitiminden Demirtaşpaşa Hamamı'na kadar olan kısımda yeraltına alınarak önemli bir yaya aksı elde edilecek. Bursa'nın yeni sosyal yaşam merkezi, yayalaştırılmış Atatürk Caddesi olacak. Atatürk Caddesi boyunca var olan ticari birimler korunacak, yeni ticaret önerileriyle kent yaşamı renklendirilecek. Tarihi Bursa ve Hanlar Bölgesi yenilenen Atatürk Caddesi ile yurt içi ve yurt dışı turizmi için önemli bir odak noktası olacakö dedi.YOL KENARI PARKLANMALARINDAN ÜCRET ALINMAYACAKBozbey, yol kenarı parklanmalarında ücret uygulamasının kaldırılacağını da açıklayarak 'Yatırım yapılmadan vatandaştan ücret alınmayacakö dedi. Tek Tip Taksi Durakları Projesi'ne de değinen Bozbey, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bütün hizmetlere BURSAKART aracılığıyla erişilebileceğini, ayrıca BURSAKART sahiplerinin belirli alanlarda ücretsiz internet erişimden yararlanacağını söyledi.İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE EV-OKUL ARASI ÜCRETSİZ ULAŞIMOtobüs gitmeyen mahalle kalmayacağını ve sefer sayılarının sıklaştırılacağını açıklayan Bozbey, ilk ve ortaokul öğrencilerine okul ve ev arası ulaşımın ücretsiz olacağını, öğrenci ve öğretmenlere aylık ulaşım kartının 60 TL olacağını, diğer bütün tarifelerde de yüzde 25 indirim yapılacağını açıkladı. Bozbey, 'Bütünleşik bilet sistemine dahil araçlarda tek bilet uygulamasına geçilecek, 60 dakika boyunca tek bilet uygulaması olacakö dedi.2- YAŞANAN, YAŞAYAN ŞEHİRİnsan için şehir tasarlayacaklarını belirten Mustafa Bozbey, 'Bizler, ulaşım sistemini çözen, yeşil alan ve kamu alanı gibi sosyal donatı alanlarını artıran, yaşayanların sürece katıldığı bölgesel bir planla çözümden yanayızö diye konuştu.ATATÜK STADYUMU MEYDANIMustafa Bozbey, bütün Bursalılar için çok büyük manevi anlamlar taşıyan, şampiyonluğun kazanıldığı ve tarihin yazıldığı Bursa Atatürk Stadyumu ile ilgili projesini de açıkladı. Bozbey, 'Sonuna kadar Bursa diyerek çıktığımız yolda şehrimizin en önemli markalarından biri olan Bursaspor'un gerçek mabedi Atatürk Stadı, gelecek nesle tarihimizi anlatacak bir yapıya bürünecek. Statta Bursaspor Kulübü'ne ait sosyal tesis yapılarak hem renktaşlarımız bir arada olma imkanını bulacak hem de kulübümüze bu tesis sayesinde sürekli bir gelir akışı olacak. Sosyal tesiste Spor Müzesi olacak. Atatürk Stadı'nda Şampiyonluk Anı Duvarı yapılacak. Bursaspor'umuza emek veren efsanelerin isimlerini ölümsüzleştirmek adına 'Bursaspor efsaneler anıtı' yapacağız. Bursaspor'umuzun tarihi stadı yıkılsa da tarih yaşamaya devam edecek. Hem Bursaspor kazanacak hem de Bursa halkının anılarını her seferinde tazelediği bir yer olacak Atatürk Stadyumu Meydanıö diye konuştu.BURSA BÜYÜKŞEHİR STADYUMUBursa Büyükşehir Stadyumu'na ulaşım ve yaşam alanları açısından düzenlemeler yapılacağını söyleyen Mustafa Bozbey, 'Stat bölgesi 24 saat yaşayan bir alan olarak yeniden tasarlanacak. Stadyumun adı katılımcı bir anlayışla halkımızla beraber belirlenecekö dedi.BURSA'YA YENİ KENT MERKEZLERİBursa'nın merkezinin olmadığını ifade eden Mustafa Bozbey, 'Bursa'nın yeni merkezlere ihtiyacı var. 'Kent içinde Kent' projesi işte bu ihtiyaçtan doğdu. Doğuda Kestel ve Gürsu, batıda Görükle, kuzeyde Demirtaş ve kuzey batıda Geçit - Emek yeni bir anlayışla ele alınacak. Bu bölgeler Bursa'nın yeni kent merkezleri olarak planlanacakö dedi.Bursa'da en az 7 mahalleye hitap edecek Yunuseli Kent Parkı'nı kazandıracaklarını belirten Bozbey, İstanbul, Ankara ve İzmir yönünden Bursa'ya girişlerin yeniden tasarlanacağını belirtti.SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLERMustafa Bozbey, ilçelerde gençlerin sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri, Gençlik Merkezleri, her ilçeye içinde bir araştırma kütüphanesi, konferans ve toplantı salonları, oda sahnesi, tiyatro salonu bulunan kültür merkezleri oluşturacaklarını da açıkladı.Bozbey ayrıca yeni nesil kütüphaneler ve Bursa'nın artan nüfusuna hitap edecek büyük bir merkez kütüphane yapılacağını da ifade etti.MUHTARLAR SOSYAL TESİS VE KONUKEVİMerkez ilçelere Dernekler Yerleşkesi kazandırmak için çalışmalar yapılacağını belirten Mustafa Bozbey, 'Muhtarlarımızın şehre geldiklerinde kalabilecekleri, toplantılarını yapabilecekleri ve tüm muhtarların bir araya gelip paylaşım yapabilecekleri sosyal tesis ve konukevi yapacağızö dedi.YEŞİL, BEYAZ, MAVİ ŞEHİRMustafa Bozbey üçüncü ana başlık olarak projelerinde yer verdiği 'Yeşil Mavi Beyaz Şehirö başlığı altında da öncelikli olarak kişi başına düşen yeşil alanın 10 metrekareye yükseltileceğini söyledi. Bozbey, 'Bereketini beyaz cennet Uludağ'dan alan yeşil Bursa mavi ile buluşacak. Uludağ bölgesindeki tüm ticari alanlarda yapı yoğunluğunun azaltılması sağlanacak. Uludağ havzasındaki mevcut yerleşim alanlarının sahip oldukları sosyal, doğal ve turistik değerler ortaya koyularak ekonomi canlandırılacak. Dağların en güzeli Uludağ ormanları yaylaları, gölleri ve akarsuları ile yazı, kışı ve baharıyla dört mevsim yaşayacak.Uludağ'dan Marmara Denizi'ne, Yeşil Bursa Ovası'na bereketi ile sulayan Nilüfer Çayı yeşil ile mavinin buluştuğu bir rekreasyon vadisi olacak. İznik Gölü çevresi bir tarafında gölün mavisi öbür tarafında zeytinin yeşili ile Bursa'nın yeni sağlıklı yaşam alanı olacakö dedi.Bursa'nın Osmanlı döneminde olduğu gibi 'Yeşil Bursaö kimliğine yeniden bürüneceğini belirten Mustafa Bozbey, 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile elektrik üreterek vatandaşlarımıza uygun bedellerle elektrik sağlanması için Enerji Kooperatifçiliği modeli geliştirilecekö diye konuştu.HANELERE YÜZDE 25 SU İNDİRİMİ'Su haktır ucuzlayacakö diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, hanelere yüzde 25 indirim, işyerlerine de yüzde 20 indirim uygulanacağını açıkladı. Güvenli içme suyu planını da anlatan Mustafa Bozbey, 'Bursa'nın yeraltı sularının kirlenme ve besleme kaynakları ile ilgili çalışma yapılacak, şebekede gerekli yatırımlar yapılıp, iyileştirmeler sağlanacak. Şebeke sularının sağlıklı ve güvenilir olduğunun şeffaf bir şekilde görülmesi için 'Bursa Güvenli Su Planı çerçevesinde bağımsız gözetim yapılacakö dedi.BEREKETLİ ŞEHİRGelir artıracak projelere de değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gaz ve Elektrik Üretim Tesisi'nin hemen yanı başında kuracakları bir Kompost Tesisi'nde kompost üretimi yaparak binlerce ton değerli organik maddeyi tekrar toprağa kazandıracaklarını söyledi.Üretim ve tüketim kooperatiflerini teşvik edeceklerini açıklayan Mustafa Bozbey, 'Üretim Kooperatifleri kurarak ya da mevcutları iyileştirerek tarımsal ürünlerin sahibinin tek tek çiftçi değil, kooperatifler olduğunu tüm alıcılara gösterilecek. Üreticinin elini güçlendirmek, kolektif çalışma ve üretmenin faydaları ve maliyetleri düşürmedeki önemlerini çiftçiye anlatmak için çalışmalar yürütülecek. Soğuk Hava Deposu, Boylama ve Paketleme Tesis Desteği verilecek. İlçelerimizdeki sebze ve meyve üretim ve depolama kapasitelerine göre, konuyla ilgili kurulan ya da kurulacak kooperatiflere destek amaçlı bu tesislerin yapımında ve işletmesinde yardımcı olunacak. Her ilçede kent bostanları oluşturularak, üretim desteklenecek ve mahalle sakinlerinin taze sebze meyveye erişimi sağlanacakö dedi.MEYVECİLİK AKADEMİSİ KURULACAKBursa'da iyi tarım uygulamalarına geçileceğini söyleyen Bozbey, 'Erkek İncir Bahçeleri tesis edilecek. Meyvecilik Akademisi kurulacak. Bursa'mızda toprak analizleri yapılarak ürün çeşitliliği artırılacak. Dağ bölgelerinde organik meyveciliğe geçiş için çalışılacakö dedi. İpekböcekçiliği ve arıcılık için mevcut kooperatiflerin destekleneceğini ya da yeni kooperatifler kurulacağını söyleyen Bozbey, Arı Müzesi kuracaklarını da belirtti.Bozbey, 'Kendi yerel tohum depolarımız, ambarlarımız olacak ve yerel tohumların gelecek nesillere aktarımı için çalışmalar yapılacak. Ayrıca gereksinim duyulan ilçelerde Organik Ürün Pazarları açılacak. Bursa kırsalında üretilen bu ürünler, köylü pazarlarında 'Yerel üretim, yerel tüketim' şiarıyla hem mevsiminde tüketilecek hem de uzun mesafeler kat etmedikleri için karbon ayak izleri çok düşük olacakö diye konuştu.Mustafa Bozbey, Karacabey'de Süs Bitkileri Organize Üretim Merkezi oluşturacaklarını belirterek 'Karacabey'in dünya çapında standartlara uygun tohum ve fidan üretim merkezi olması sağlanacak. Ayrıca küçük ya da büyükbaş hayvan besicilerine destek, arıcılık için kovan destekleri, etlik ve yumurta için damızlık kanatlı destekleri, süt toplama, soğutma tankları destekleri vereceğizö dedi.HALKSÜT GELİYORMustafa Bozbey, Bursa kırsalında hayvancılığın gelişimi ve ilerlemesine katkı sağlayacak süt üretim, değerlendirme, işleme ve satış işlemleriylede üreticiye katkı ve destekte bulunacaklarını ve böylece Bursalıların güvenli ve ucuz süte erişimini sağlayacaklarını açıkladı.İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE HER GÜN SÜTBozbey, Halksüt'te üretilen güvenli ve taze sütleri ilkokul birinci sınıf öğrencilerine her gün ders başlangıcında vererek, güne sağlıklı başlamalarını sağlayacaklarını söyledi.'BEREKETİNİ KÜLTÜRÜNDEN TURİZMİNDEN ALAN ŞEHİRöBursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'da turizmin canlandırılması için hayata geçirilecek projelerini de anlattı. Sahip olduğu kaplıca, medikal tedavi paketleri, klinik imkanlar, ulaşım, konaklama ve tedavi olmanın yanında tatil imkanları sunan Bursa'nın sağlık turizminde bir marka haline getirileceğini söyleyen Bozbey, 'Jeotermal, Uludağ, Mudanya gibi bölgelerde gerekli tesisler yapılarak bu bölgelerden yararlanılacak. Jeotermal Anayasası oluşturulacak. Termal köyler oluşturulacak. Bursa'ya uluslararası düzeyde yeni fuar alanı kazandırılacak. Kongre turizmi, dünyada toplam turizm gelirlerinde çok yüksek payı olan turizm koluyken, Bursa'mız kongre turizmi konusunda ne yazık ki çok geri planda kalıyor. Bu durum değişecekö dedi.AÇIKHAVA MÜZELERİ VE ARKEOLOJİK PARKLARGölyazı'da (Apollonia) başlatılan kazıların İznik'ten başlayarak Bursa'nın tamamına yayılacağını söyleyen Mustafa Bozbey, açıkhava müzeleri ve arkeolojik parkların da yaygınlaştırılacağını belirtti. Bozbey, 'Uluslararası Bursa Festivalleri, Osmangazi'mizden Büyükorhan'a kadar 17 ilçemizin katkısı, katılımı ile gerçekleştirilerek, her bir festival tüm Bursa'nın festivali, Türkiye'nin festivali haline gelecekö diye konuştu.EŞİT ŞEHİRBursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 'Eşit Şehirö başlığı altında da toplumun bütün kesimlerine ulaşacak projeleri anlattı. Herkes için eşit şehir ilkesiyle yola çıktıklarını açıklayan Bozbey, her ilçeye meslek edindirme merkezleri ve iş ofisleri açacaklarını söyledi. Bozbey, 'Meslek edindirme merkezlerinde Belediye İş Edindirme Ofisleri oluşturarak tüm kentte büyük fabrika ve işyerleriyle görüşüp iş veren-iş arayan buluşmaları olacak, işsiz vatandaşların istihdamlarına olanak sağlanacak. Yeni girişimcilerin işletmesinin kurulumu ve büyümesini desteklemek, istihdam oranını artırmak, kobilere finansman kaynağı yada erişim kolaylığı sağlamak amacıyla İŞGEM'ler açılacak. Bursa'da Dar Gelirli Kadınların girişimciliğini ve üretimini geliştirmeye yönelik, yoksulluğun ve işsizliğin olmadığı Bursa için 'Mikro Finans' uygulaması başlatılacak. Bursa'daki tüm dar gelirli kadınların küçük bir sermaye olan Mikro Krediyi faizsiz olarak alabilecekleri Mikrokredi Şubesi kurulacak ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde beyaz masa mantığında çalışacak. Özellikle kırsal kesimde yaşayan veveya sosyo-ekonomik açıdan güçsüz bireylerin e-Devlet hizmetlerine erişebilmesini sağlamak üzere; kamuya açık ücretsiz internet erişim merkezleri oluşturulacakö dedi.HER MAHALLEYE KREŞMahallelerde kreş uygulamasıyla çocukların eğitim hayatına sağlıklı adım atması ve annelerin sosyal hayata katılmalarının sağlanacağını belirten Mustafa Bozbey, özellikle gezici kreş uygulaması ile kırsal mahallelerden merkeze gelen kadınların, alışveriş ve benzeri ihtiyaçlarını giderirken çocuklarını da geçici bakımlarının sağlanacağını söyledi.HUZUREVLERİ VE OLGUN GENÇLİK MERKEZLERİHer ilçeye kurulacak Olgun Gençlik Merkezleri ile yaşlı bireylerin topluma yeniden kazandırılmasının ve boş vakitlerini verimli şekilde geçirmelerini sağlanmasının hedeflendiğini açıklayan Bozbey şöyle devam etti 'Mevcut huzurevinin koşulları düzeltilecek ve yeni kent merkezlerimizde de huzurevi açılması sağlanacaköENGELLİ BİREYLERE SOSYAL YAŞAM DESTEK MERKEZİEngelli bireylere yönelik projelere de değinen Bozbey, Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nde aynı mekanda farklı engel gruplarına ve engelli yakınlarına çeşitli hizmetler üretileceğini belirtti. Bozbey, 'Sosyal Yaşam Destek Merkezi bir yandan yapılacak çeşitli atölye ve etkinliklerle engelli vatandaşlara sosyal yaşama katılma imkanı sunarken bir yandan da organize edeceği gönüllü çalışmalarıyla engelli ve engelsiz bireylere bir arada üretebilecekleri ve paylaşabilecekleri bir ortam sağlayacak. Bu merkezde aynı zamanda engelli birey ve ailelerine ücretsiz tatil imkanı verecek bir 'Engelsiz Bahçe' bulunacak. Engelli bireylerin yılda 4 defa ve her defasında en fazla 7 gün olarak kullanabileceği Engelsiz Bahçe, engelli bireyler ve yakınlarının turizm alanında yaşadıkları kısıtlamalara karşı çözüm olarak geliştirilmiş bir projedirö diye konuştu.Halkkart ile ihtiyaç sahiplerine nakdi veya ayni destek yapılmasının hedeflendiğini anlatan Bozbey şöyle devam etti 'Mevcut barınma evinin şartları iyileştirilecek. Ayrıca her ilçede Derman Evi kurulacak. Oluşturulacak acil müdahale hattı ile de Bursa'mızda hiç kimse aç, açık ve sokakta kalmayacaktırö dedi.EYT'LİLERE GENEL SAĞLIK SİGORTASI DESTEĞİEmeklilikte yaşa takılan işsiz vatandaşlara sağlık yardımından faydalanabilmeleri için belediye olarak destek verileceğini de açıklayan Bozbey, 'GSS borçları karşılanacak, hem kendileri hem de aileleri mağdur olmayacakö dedi.EĞİTİM DESTEKLERİLise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim destek merkezleri ve yurtlar açılacağını söyleyen Bozbey, şöyle devam etti 'İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine Halkkart aracılığı ile eğitim desteği verilecek. Kadın dayanışma merkezleri ve sığınma evlerinin kurulması sağlanacak. Tıbbi malzeme paylaşım ofisleri ve tekerlekli sandalye tamir evleri açılacak.öCAN DOSTLAR İÇİNMustafa Bozbey, bütün kentin sahipsiz hayvanlarını kucaklayacak kapsamlı bir rehabilitasyon ve doğal yaşam merkezi açacaklarını da belirtti. Bozbey, 'Acil durumlara müdahale edebilmek amacıyla tüm kente hitap edecek hayvan sağlık ihbar sistemi ve 724 hizmet veren hayvan ambulansı hayata geçirilecekö dedi.BÜTÜN BURSA BİZİM BURSASadece Büyükşehir Bursa'ya değil, bütün Bursa'ya talip olduklarını belirten Mustafa Bozbey, üç başlıktan oluşan Bütün Bursa Projesi'ni de şöyle açıkladı 'Bursa Büyükşehir Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'den ibaret değil. Kent içinde kent projesi ile doğuda Kestel ve Gürsu, deniz kenti Bursa projesiyle kuzeybatıda Mudanya Bursa Büyükşehir bütün içinde ele alınacak. Her biri birbirinden değerli diğer 11 ilçemiz Bütün Şehir Bursa Projesi kapsamında kendi kimliklerine ve özelliklerine uygun olarak desteklenecek. Batıda Karacabey ve Mustafakemalpaşa, tarım kenti Bursa'nın merkez uygulama alanıdır. Yerel tarım politikalarımızı bu bölgede hayata geçireceğiz. Doğuda İnegöl, ülkemizin uluslararası mobilya merkezi olarak tasarlanacak. Kuzeyde Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik gibi zeytinci ilçelerimizde, zeytin tarımında Bursa'nın uluslararası düzeyde bir etkinlik elde etmesini sağlayacak bir örgütlenme modeli destekleyecek. Güneyde dağ yöresi ilçelerimiz olan Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan'da tarım ve hayvancılıkta, doğa turizminde yeni imkanlarla ekonomik değerlerinin yükseltilmesi için projeler geliştirilecek. Kuzey doğuda Yenişehir hem verimli bir tarım kenti hem de lojistik yeni imkanların merkezi olarak desteklenecek. Bursa tarihi ve doğal güzellikleri ile tarım ve sanayi zenginliği ile kültür, sanat, bilim, sağlık ve turizm potansiyeli ile çevre illeri de olumlu olarak etkileyen lider bir şehir olacak. Bütün bu olumlu özellikleri birlikte yönetimle inci gibi işlenecek ve Bursa bir yeni yüzyıl kenti olarak dünya çapında yarışan kentler kervanına katılacak.öZİNDE ŞEHİRBursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 'Sporla zinde kalan şehirö başlığı altında da spor alanında yapılacak projeleri anlattı. Bursa'nın uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacağını belirten Bozbey, sporla ilgili projeleri şöyle açıkladı 'Yürüyüş yolları, bisiklet yolları açıkkapalı spor alanları ve mahalle spor kulüplerine sosyal tesis yapılacak. Ayrıca bütün spor kulüplerine destek verilecek. Tüm kulüpleri tek bir çatı altında toplayarak, taleplerinin tek elden ulaşması sağlanacak. Kulüplerin lisanslı sporcu bilgileri toplanarak, gerekli yetkinliğe sahip kulüplere ayni veya nakdi destek sağlanacak. Tüm okullarımızın katılımı ile ulusal ve uluslararası spor festivalleri düzenlenecek. Okullara malzeme ve spor alanları gibi destekler sağlanacak. Alternatif spor aktiviteleri için yeni mekanlar sağlanacak. Bursalılar'ın, Bursa'mızın sunduğu doğa sporları potansiyelinden etkin biçimde faydalanabilmesi için alternatif spor tesisleri faaliyete geçirilecek. Bu kapsamda, kentin doğu bölgesindeki sosyal donatı alanı ihtiyacı da gözetilerek Barakfaki'de bir Kaya tırmanış tesisi yapılacak. Bu tesiste ilgilenenlere yetkin eğitmenler tarafından kaya tırmanışı eğitimi verilecek.öKATILIMCI ŞEHİRMustafa Bozbey, kenti katılımcı anlayışla nasıl yöneteceklerini de toplantıda detaylı olarak anlattı. Kent konseylerinin bütün ilçelerde kurulacağını söyleyen Bozbey, 'Kent konseylerinin, Bursa'mızın bütün ilçelerinde kurulması için destek verilecek ve Bursa Kent Konseyi'nin oluşumunda ilçe kent konseylerinden gelen temsilciler yer alacak. Kent konseylerinin, mahalle meclislerinin kurulması ve bu yolla sorunların ya da önerilerin ilk elden alınarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesini üstlenecek yapılar olarak, demokrasinin temel taşı görevini görmesi ve çalışmalarını tabandan gelen istek ve önerilerle şekillendirmesi desteklenecekö diye konuştu.MAHALLE MECLİSLERİBursa'nın her mahallesinde mahalle meclisleri oluşturacaklarını ve kenti halkla beraber yöneteceklerini açıklayan Bozbey, mahalle meclisleri ile ilgili de şu bilgileri verdi 'Mahalle meclisleri Bursa'mızın her bir mahallesinde yaşayanların kent yönetimine katılmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasına dayalı bir yapı olarak çalışacak.öAKADEMİK KURULKentin bütün sorunlarını ortak akıl ve bilimsel görüşü ön planda tutarak çözeceklerini belirten Bozbey, bu amaçla oluşturulacak Akademik Kurul sayesinde sorunlara bilimsel ve kalıcı çözümler sağlanacağını ve kent için doğru proje ve çalışmaların üretileceğini belirtti.MUHTARLARLA BİRLİKTE ÇÖZÜM ARANACAKKenti, muhtarlarla birlikte yöneteceklerini ifade eden Bozbey, 'Belirli aralıklarla muhtarlarımızla toplanarak mahallelerimizin sorunlarına birlikte çözüm arayacağız. Demokrasimizin vazgeçilmez kahramanları muhtarlarımızın üzerindeki yükün farkındayız. Bu yükü hafifletmek adına muhtarlık binalarımıza destek vermeye devam edeceğizö dedi.BAŞKAN BURADA KARAVANI15 günde bir, bir ilçeye Başkan Burada Karavanı ile gideceğini açıklayan Bozbey, Başkan Burada Karavanı ile ilçelerin sorunlarını, istek ve önerilerini yerinde dinleyeceklerini, ilgili kurum, kuruluş yetkilileri ve halkla bir araya geleceklerini söyledi.HEDEF YAŞANABİLİR BİR DÜNYA KENTİBozbey ayrıca, ilçe belediye başkanlarıyla 2 ayda bir toplanacağını, deneyim paylaşımı yaparak kentin ortak akıl ile yönetilmesini sağlayacaklarını da belirtti. Tüm proje önerilerinin Bursa'yı 'Yaşanabilir Bir Dünya Kenti' yapmak için temel aldıkları Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin rehberliğinde hazırlandığını belirten Mustafa Bozbey, konuşmasını şöyle tamamladı 'Bir kenti sevmekle başlayacak her şey, benim gibi, sizler gibi Bursa'yı sevmekle başlayacak. Birlikte güzel günleri kucaklamak dileğiyle, kalbi Bursa için atan, Bursa için nefes alan, hepinize, herkese teşekkürler. Tarihten bugüne; bu kentin değerlerini koruyan, tarihini, kültürünü, mimarisini koruyan; taş üstüne taş koyan tüm yöneticilerimize teşekkürler.ö