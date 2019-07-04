04.07.2019 11:28
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BURSA Mustafakemalpaşa'ya Tayland'dan gelin geldi

Mustafakemalpaşa'ya Tayland'dan gelin geldiBursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Tayland'dan Mustafakemalpaşa İlçesi'ne gelin gelen Bangkok'lu Nudkista Suttaduk, geçtiğimiz hafta Mustafakemalpaşalı Efkan Tuğrul'la Türk örf ve adetlerine uygun bir düğünle evlendi.

Mustafakemalpaşa'ya Tayland'dan gelin geldi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Tayland'dan Mustafakemalpaşa İlçesi'ne gelin gelen Bangkok'lu Nudkista Suttaduk, geçtiğimiz hafta Mustafakemalpaşalı Efkan Tuğrul'la Türk örf ve adetlerine uygun bir düğünle evlendi. Türkiye'ye gelin geldiği için mutluluk duyan Suttaduk, eşiyle Türkçe pratikleri yaparak dilini de geliştirmeye başladı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'ne Tayland'dan gelin gelen Bangkok'lu Nudkista Suttaduk, Mustafakemalpaşa'nın Koşuboğazı Mahallesi'nde oturan Efkan Tuğrul ile Türk gelenek ve göreneklerine uygun bir düğünle evlendi. Türkiye'ye geldiği için mutluluk duyan ve çok memnun olduğunu anlatan Taylandlı gelin Suttaduk, eşini çok sevdiğini, sadece dil konusunda birbirleriyle pek anlaşamadıklarını belirtti.
Taylandlı gelin Nudkista Suttaduk, Türk yemeklerine alışmaya çalıştığını ancak Tayland yemekleri ile arasında çok farklar olduğunu belirtti. Suttaduk, eşiyle birlikte mutlu bir evlilikleri olduğunu ve Türkiye'yi sevdiğini söyledi. BURSA Mustafakemalpaşa'ya Tayland'dan gelin geldi
Kaynak: DHA
Mustafakemalpaşa, Tayland, Güncel

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