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Bursa nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan karıncayiyenler özenle bakılıyor

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan karıncayiyenler özenle bakılıyorDünya genelinde nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanların arasındaki büyük karıncayiyene, Bursa'daki hayvanat bahçesinde özenle bakılıyor.

15.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:59
Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan karıncayiyenler özenle bakılıyor
Dünya genelinde nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanların arasındaki büyük karıncayiyene, 'daki hayvanat bahçesinde özenle bakılıyor. 'de doğan ilk karıncayiyen ise bakıcısı tarafından özel mamalarla besleniyor.
Orta ve Güney Amerika'ya özgü bir memeli türü olan büyük karıncayiyen, eti ve pullarından ötürü yasa dışı yollarla ticarette kullanılmasından kaynaklı nesli tükenme riskiyle karşı karşıya kalıyor. 2016 yılında Bursa Hayvanat Bahçesi ailesine katılan büyük karıncayiyen çifti ise, 8 ay önce bir yavru dünyaya getirdi. Türkiye'de dünyaya gelen ilk karıncayiyen olma özelliği taşıyan yavru karıncayiyen, annesinin sırtından ayrılmıyor. Hayvanat bahçesi görevlilerince özenle bakılan karıncayiyenler, özel mamalarla besleniyor.
Bursa nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan karıncayiyenler özenle bakılıyor

Hayvanat Bahçesi, Türkiye, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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