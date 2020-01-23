Bursa Nilüfer Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden kapanış konseri

Müzik öğretmeni Aslı Yurdakul yönetiminde gerçekleştirilen mezuniyet konserinde Klasik Müzik'ten Latin Müziği'ne, Türk Sanat Müziği'nden Anadolu Halk Ezgilerine kadar birçok güzide eser seslendirildi. Gecede dinleyenlere keyif dolu dakikalar yaşatan öğrenciler, hem seyircilerden hem de öğretmenlerinden tam not alırken, Zeki Müren GSL çatısı altında son konserlerini gerçekleştirdikleri için de hüzünlü anlar yaşadı.

GELENEK HALİNE GELDİ…

Konserlerin gelenek halini aldığını belirten Okul Müdürü Remzi Ayaz "Geleceğin müzik öğretmenleri, akademisyenleri, sanatçıları aldıkları eğitim ile bu arkadaşlar arasından çıkacaktır. Bu etkinlikler okulumuzun başarı ortalaması hakkında da bilgi verir niteliktedir. Öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirdiği bu ve benzeri aktiviteler ve pekiştirme kursları sayesinde geçen yıl mezun ettiğimiz 30 tane müzik öğrencimizden 24'ünü ilgili fakültelere yerleştirdik. Resim bölümünden 25 öğrencimizin 15'ini üniversiteye yerleştirdik bu başarılı tabloda okulda yapılan etkinliklerin, başarılı akademik ve sanatsal çalışmaların yanı sıra destekleme ve yetiştirme kurslarında ki öğretmenlerin özverili çalışmalarının büyük katkısı vardır" şeklinde konuştu.