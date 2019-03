Bursa'nın 2019 Hedefi: 120 Bin Kişilik İstihdam

Kaynak: DHA

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay Bursa iş dünyası olarak 2019 yılında 120 bin kişilik ilave istihdam hedefi belirlediklerini söyledi. Burkay, "İş dünyamız adına bu kampanyamızın da hedeflerine ulaşabilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize başta istihdam olmak üzere çeşitli alanlarda destek taleplerimizi sunduk" dediBursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, yeni istihdam seferberliğini Vali Yakup Canbolat başkanlığında düzenlenen toplantıyla başlattı. Oda Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur , Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanları, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu , BESOB Başkanı Arif Tak, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, BTSO eski Başkanı Celal Sönmez , BTSO Meclis, komite ve konsey üyeleri, ilçe oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri katıldı.'DESTEK PAKETLERİ MORAL VE MOTİVASYON AŞILIYOR'Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, reel sektör için hazırlanan destek paketlerinin iş dünyasına moral ve motivasyon aşıladığını söyledi. Üretime ve yatırıma ilişkin her desteğin Türkiye 'nin kalkınma hamlesi için yeni bir fırsat anlamına geldiğini belirten İbrahim Burkay, "Son dönemde sanayi ve ticarete dönük teşviklerle birlikte hükümetimiz tarafından istihdama da reform niteliğinde destekler sunuldu. Bu kapsamda 2017 yılında iş dünyasının ve kentlerin yarışıyla 1,5 milyon insanımıza ilave iş sağlanırken, Bursa olarak 80 bin kişilik yeni istihdam sözümüzün karşılığında 83 bin kişiyi işe yerleştirdik" dedi.'YENİ SEFERBERLİK BAŞLATTIK'BTSO'nun kentte 4 farklı noktada açtığı istihdam ofisleri, MESYEB, BUTGEM, Mutfak Akademi, Mahir Eller ve MEGİP gibi projelerle" Bursa'nın istihdam seferberliğine katkı sağlamayı sürdürdüğünü vurgulayan İbrahim Burkay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye genelinde yeni bir istihdam seferberliği başlattık. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından Bursa için de 120 bin kişilik yeni istihdam hedefi belirlendi. İş dünyamız adına bu kampanyamızın da hedeflerine ulaşabilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize başta istihdam olmak üzere çeşitli alanlarda destek taleplerimizi sunduk" diye konuştu.'MEKANSAL PLANLAMA İŞSİZLİĞİ GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARACAKTIR'Türkiye'nin zenginlik merkezi olan Güney Marmara Havzası'nın sürdürülebilir büyüme ve işsizlikle güçlü mücadele kapsamında mekansal planlamaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Başkan Burkay, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla gerekli çalışmaların da başladığını ifade etti. Bursa'nın merkezinde bulunduğu Güney Marmara Havzası'nın yüksek teknolojili üretime dönük bütünleşik ve yeni nesil teşviklerle yeniden planlanması amacıyla TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi nitelikli projeleri hazırladıklarını ifade eden İbrahim Burkay, "Bu projeler, işsizliği gündemimizden çıkarıp, Türkiyemizi yüksek refah seviyesine sahip ülkeler sınıfına taşıyacaktır" dedi.'BURASI BURSA, BURADA İŞ VAR'Hükümetin ilave istihdam konusundaki tarihi desteklerle iş dünyasının yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, şunları kaydetti:"Tüm kentlerin ve kurumların dahil olacağı istihdam seferberliğini sayın Valimiz ile Bursamızda başlatıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, ilçe oda ve borsalarımız, iş dünyası kuruluşlarımız ve özel sektör temsilcilerimiz, esnaf ve sanatkar odalarımızla birlikte, "Burası Bursa, Burada iş var" diyerek, sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını bizler de destekliyoruz. İşsizliğe çare üretmenin işlerimizin de bereketine katkı sağlayacağına olan inancımla tüm üyelerimizi ve iş dünyamızı işsizlerimiz için iş kapısı olmaya davet ediyorum."'BURSA GEREKLİ HASSASİYETİ VE İLGİYİ GÖSTERECEKTİR'Bursa Valisi Yakup Canbolat da, 2017 yılından bugüne kadar olan dönemde istihdamın daha üst noktalara taşınması adına Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın 'İstihdam Şurası'nda 'seferberliğe devam' çağrısı yaptığını söyledi. İş dünyasına seslenen Vali Canbolat, "Ben bu çağrıya da tüm imkanlarınızla katılacağınıza yürekten inanıyorum" dedi. Özellikle 2019 yılından itibaren yapılacak her ek istihdam için önemli avantajlar sağlanacağını ifade eden Canbolat, "Ülkemizin kalkınması için üzerinde sorumluluk hisseden tüm kesimler el ve gönül birliği içerisinde gayret gösterirse, aşılamayacak güçlük yoktur. Bursa iş dünyası olarak bu seferberliğe sizden beklenen ilgiyi ve hassasiyeti göstereceğinize olan inancımız tamdır" diye konuştu.'SEFERBERLİĞE BURSA ÖNCÜLÜK EDECEK'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın çağrısı sonrasında başlatılan istihdam seferberliğine Bursa iş dünyasının öncülük edeceğini söyledi. Bursa'nın çok önemli bir sanayi ve ticaret kültürüne sahip olduğunu ifade eden Aktaş, kentte işsizliğin azaltılması noktasında Hükümet tarafından sunulan istihdam desteklerinin önemli olduğunu vurguladı.BESOB Başkanı Arif Tak da, devlet tarafından esnaf ve sanatkarlara son dönemde finansman konusunda büyük destekler sağlandığını belirterek, "Bu destekten faydalanan firmalarımız da iş temini için elinden gelen gayreti gösteriyor. Her ne kadar büyük ölçekli firmalar kadar olmasa da BESOB'a bağlı 76 bin işyerimizin yarısı birer kişi istihdam etse büyük bir katma değer sağlamış oluruz. İşsizlik rakamlarının özellikle yılın ikinci yarısından itibaren istediğimiz seviyelere geleceğine inanıyorum" dedi. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da, "Bursa, teknoloji olarak Manisa 'nın gerisinde kalsa da bu hamleleriyle inşallah daha ileriye gidecektir. Türk ekonomisinin bugün ihtiyaç duyduğu şey kaynak değil, kaynağı doğru kullanmaktır" dedi.Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik ise, ihracata dayalı sürdürülebilir büyüme hedefini benimsemiş sanayiciler olarak istihdam seferberliğini önemsediklerini belirterek, seferberliğe tam destek vereceklerini söyledi. Bursa iş dünyası temsilcileri de BTSO öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliğine en üst düzeyde katkı sunacaklarını ifade ettiler. Açılış konuşmalarının ardından SGK İl Müdürü Erhan Karaca ve İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, işverenlere sunulan istihdam teşviklerine ilişkin sunumlar yaptı.- Bursa