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Bursa'nın boş meydan ve caddeleri havadan görüntülendi

2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bursa cadde ve meydanları boşaldı.

11.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:35
Bursa'nın boş meydan ve caddeleri havadan görüntülendi
2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bursa cadde ve meydanları boşaldı. Boş caddeler ve meydanlar havadan görüntülendi.

Korona virüsü salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'nın 31 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Bursa cadde ve meydanları boşaldı. Mecburi ve görev için dışarı çıkanların ardından sokaklarda kimseler kalmadı. Bursa'nın en yoğun trafiğinin olduğu Acemler Kavşağı ile İzmir ve Mudanya yol ayrımında tek tük araçlar gözlemlendi. Bursa polisi ana caddelerde kontrol noktaları oluşturarak sokağa çıkanları denetledi. Bursa'nın en kalabalık meydanlarından Kent Meydanı'nda ise sessizlik hakim oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Bursa, Güncel
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