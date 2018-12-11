Bursa'nın Dağ İlçeleri Kar Altında

11 Aralık 2018 Salı 14:32



11 Aralık 2018 Salı 14:32

Bursa'nın dağ ilçeleri Büyükorhan, Orhaneli ve Keles, sabaha karşı etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.Akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği Büyükorhan ilçesinde sabah saat 05: 30 sıralarında kar yağmaya başladı. Kar yağışı ilçe merkezi başta olmak üzere yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Okula gitmek için hazırlık yapan öğrenciler, beyaz örtü ile karşılaşınca şaşkınlarını gizleyemedi. Öğrenciler karın keyfini çıkarmak için kar topu oynadı.Kar yağışı bilhassa Büyükorhan Belpınar dağları, Görecik yaylası, Kuşlar, Mazlumlar, Zaferiye, Geynik mahalleleri ve Orhaneli ilçesinin Karaoğlanlar, Kadıköy, Tepecik, Demirci mahallelerinde etkisini gösterdi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetre, ilçe merkezinde ise 4 santimetre olarak ölçüldü. İlçe sakinleri kar yağışına alışkın olduklarını belirterek, güne kar ile başlamanın güzel olduğunu söyledi. - BURSA