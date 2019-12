Bursa'nın en dik ve sarp vadileri böyle aranıyor

Bursalı dağcılar ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kayıp iki dağcıyı bulabilmek için Uludağ 'ın en dik ve sarp vadisine indi. İplerle kayalıkları aşıp vadi dibindeki dere yatağına ulaşan ekiplerin 1 metre kar içerisinde kayalıkları iple geçerkenki görüntüleri arama faaliyetinin ne zor şartlarda yapıldığını gözler önüne serdi.İstanbul'dan geldikleri Uludağ'da doğa yürüyüşü sırasında yoğun siste kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları 3 gündür aralıksız sürüyor. 3 gündür jandarma ve AFAD başta olmak üzere gönüllü arama kurtarma timlerinden oluşan yüzlerce kişi tarafından yapılan aramalardan henüz bir sonuç alınamazken, jandarma ekipleri bölgede tecrübeli dağcılardan da destek aldı. Öğle saatlerinde Uludağ Dağcılık Kulübü üyesi İsmet Şentürk önderliğinde bir JAK timi, Uludağ'ın en sarp ve dik vadisi olarak bilinen Kürekli Vadisi'ne inerek kayıp dağcıları aradı. Şentürk ve JAK ekibinin iplerle kayalıklardan inerek vadi tabanındaki dereye ulaştıkları nefes kesen anlar ise anbean görüntülendi. Teknik bilgi gerektiren arama faaliyetinde vadinin dibindeki derenin debisinin fazla olması da arama çalışmalarını zorlaştırdı. Kayıp iki dağcının yoğun siste bu vadiye girebilecekleri ihtimali üzerinde duran ekipler, 5 saat süren zorlu iniş ve arama sonrası Hamamlıkızık bölgesinde arama faaliyetlerine son verdi.Tüm aramalara rağmen herhangi bir ize rastlamadıklarını belirten tecrübeli dağcı İsmet Şentürk, "Tüm gün helikopter ve drone ile yapılan aramalara rağmen bir şey kaydedemedik" dedi. Kaybolan iki kişiyi bulmak için arama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Şentürk, "O bölgeye inmiş olabileceklerini düşünerek Kürekli Vadisi'ne indik. Maalesef arama çalışmalarından bir sonuç alamadık. Yoğun arama çalışmaları kar yağışına rağmen devam ediyor. Uludağ'daki bu aramalar havadan ve karadan devam etmesine rağmen maalesef bir sonuç alamadık. Şartlar çok zor, arazinin en zor kısımlarında arama yaptık bu bölgede olabilir düşüncesiyle" diye konuştu."KUŞAKLIKAYA VE ŞAHİNKAYA GİBİ SERT BİR BÖLGEDEN GÜNEYE GEÇMEYE ÇALIŞMIŞ OLABİLİRLER"Şentürk, "Uludağ'ın kuzey yamaçlarındaki her bölge tarandı, ben tecrübelerime dayanarak güney tarafında oldukları düşüncesindeyim. Bu iki kişi Kuşaklıkaya, Şahinkaya gibi sert bir bölgeden güneye geçmeye çalışmış olabilirler. Bu bölgede daha yoğun bir şekilde arama çalışması yapılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.Uludağ'da hava durumunun aniden değiştiğini ve çok sert bir hal aldığını belirten Şentürk, "Hava çoğu zaman arama çalışmalarına izin vermiyor. Her dağa çıkanı maalesef dağcı olarak nitelendiriyoruz. Bu iki kişinin dağcı olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü daha önceki yaptıkları yürüyüşlerine ve arkadaşların tanınırlığından ötürü arkadaşların yeterli bilgi ve tekniğe sahip olmadığı sonucuna vardık. Hatta o bölgede görev yapan bir askere 'Uludağ'ın zirvesine gideceğiz, bize eldiven verebilir misiniz' dedikleri bilgisine ulaştık. Her dağa giden dağcı değildir" diye konuştu.(İHA)