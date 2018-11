Bursa'nın En Gelişmiş Taramalı Elektron Mikroskobu BTÜ MERLAB'ta

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2016 yılında toplam 12 milyon TL bütçe ile desteklenme kararı alınan, yeni sistemde ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MERLAB), YÖK tarafından yönetilen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite" konseptine uygun olarak cihaz, test ve analiz kabiliyetlerini hızlı ve nitelikli olarak yapılandırmakta ve aktif faaliyete almaktadır.

Bölge ve sanayi için çözüm ortağı olma hedefinde olan MERLAB bu amaçla en son olarak üstün özelliklere sahip olan elektron mikroskop cihazını bünyesine katarak bölgemizde hizmet vermeye başlamıştır. Düşük vakumda yüksek çözünürlüklü sonuç veren, plazma tekniği ile görüntü kirliliğini önleyen, peltier soğutma ile ıslak numuneleri çalışabilen, elementel analiz ve haritalama yapabilen ve 2 milyon kat büyütme gücüne sahip taramalı elektron mikroskobu bu özellikleri ile Bursa'da bilim dünyası ve sanayinin kullanımına sunulan en gelişmiş cihaz listesindedir.

BTÜ MERLAB Müdürü Prof. Dr. Kenan Yıldırım, "Yeni elektron mikroskobu ile her türlü biyolojik-tıbbi materyaller, seramikler, endüstriyel atıklar, toprak-kayaçlar, metaller ve alaşımlar, cam ve cam ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, polimerler, plastikler, korozyon ürünleri, tekstil ürünleri ve teknik tekstiller, pamuk ve sentetikler, besin maddeleri, doku, fiber vb. gibi örnekler, yarı iletken, iletken ve iletken olmayan örnekler üzerinde mikroyapı analizi ve detaylı incelemesi mümkün olmuştur." ifadelerini kullandı. Bu özellikleri ve 2 milyon kat büyütme kapasitesi ile Bursa'da otomotiv, makine, gıda, inşaat, tekstil, kimya, polimer, kauçuk, plastik ve mobilya gibi tüm sanayi sektörlerine çok nitelikli test-analiz hizmeti vermeye başladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, "Bursa ve bölge için MERLAB her geçen gün artan test analiz imkânları ile her daim çözüm ortağı olarak hazırdır." dedi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, "YÖK tarafından 'Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemlerde Uzmanlaşan Üniversite' olarak belirlendik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler' ilk 50 listesine son iki sene içinde üst üste giren en genç devlet üniversitesi olduk. TÜBİTAK'tan Teknoloji Transfer Ofisi desteği alan en genç üniversiteyiz. Gelişimimizi Bursa sanayiine destek olacak şekilde sürdürüyoruz. Bünyemize kattığımız son teknolojiye sahip cihazlar ile sanayicimizin test-analiz ihtiyaçlarını Bursa'da çözebilmelerini önemsiyoruz. Yakında resmi açılışlarını gerçekleştireceğimiz Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO), Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MERLAB) ve diğer tüm birimlerimizde bulunan araştırma merkezlerimiz ile Bursa'da araştırma-geliştirme, üretim ve sanayiye güç katmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.