Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'nın fethinin 694'üncü yıl dönümü mehter geçişiyle kutlandı

Bursa'nın fethinin 694'üncü yıl dönümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sade mehter geçişiyle kutlandı.

06.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:02
Bursa'nın fethinin 694'üncü yıl dönümü mehter geçişiyle kutlandı
Bursa 'nın fethinin 694'üncü yıl dönümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sade mehter geçişiyle kutlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın fethi kutlamaları koronavirüs nedeniyle yapılamadı. Kutlama programı, Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği mehter yürüyüşüyle sınırlandırıldı.
Bursa Sur Kapısı'ndan başlayan yürüyüş, Hisar içindeki mahallelerden devam ederek Tophane'deki Osmangazi Türbesi önünde sona erdi. Bursa Mehter Takımı üyeleri, türbe önünde mini konser vererek etkinliği sonlandırdı.
Mehter takımının cadde ve sokaklardan geçişi, Bursalıların büyük ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla mehter takımının fotoğrafını çekti.
Bursa Mehter Takımı üyeleri etkinlik sırasında, üzerinde "Bursa'nın fethinin 694. yılı kutlu olsun" yazılı pankart taşıdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bursa'nın fethinin 694'üncü yıl dönümü mehter geçişiyle kutlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:32: Isparta Başsavcısı: Sıralı boş mezarların koronavirüsle ilgisi yok - Haber 18:32: SANKON ve GESKON'dan basın mensuplarına teşekkür - Haber 18:32: Bölge Başkanı Taşıl Berat Kandilini kutladı - Haber 18:32: Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri'den AA'ya 100. yıl tebriği Açıklaması - Haber 18:32: Kırklareli'nde bir köy karantinaya alındı - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi