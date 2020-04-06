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Bursa'nın fethinin 694'üncü yıl dönümü mehter geçişiyle kutlandı

Bursa'nın fethinin 694'üncü yıl dönümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sade mehter geçişiyle kutlandı.

06.04.2020 19:31 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:34

Bursa 'nın fethinin 694'üncü yıl dönümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sade mehter geçişiyle kutlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın fethi kutlamaları koronavirüs nedeniyle yapılamadı. Kutlama programı, Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği mehter yürüyüşüyle sınırlandırıldı.

Bursa Sur Kapısı'ndan başlayan yürüyüş, Hisar içindeki mahallelerden devam ederek Tophane'deki Osmangazi Türbesi önünde sona erdi. Bursa Mehter Takımı üyeleri, türbe önünde mini konser vererek etkinliği sonlandırdı.

Mehter takımının cadde ve sokaklardan geçişi, Bursalıların büyük ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla mehter takımının fotoğrafını çekti.

Bursa Mehter Takımı üyeleri etkinlik sırasında, üzerinde "Bursa'nın fethinin 694. yılı kutlu olsun" yazılı pankart taşıdı.

Bursa’nın fethinin 694’üncü yıl dönümü mehter geçişiyle kutlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, Güncel

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Bursa'nın fethinin 694'üncü yıl dönümü mehter geçişiyle kutlandı
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