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Bursa'nın fethinin yıl dönümüne özel klip hazırlandı

Bursa'nın fethinin 694. yıl dönümü dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesince video klip hazırlandı.

06.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:39
Bursa 'nın fethinin 694. yıl dönümü dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesince video klip hazırlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında törenlerin iptal edilmesinin ardından Bursa'nın fetih yıl dönümünü 1 dakikalık video ile kutladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın seslendirme yaptığı videoda Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin görüntüleri yer alıyor.
Aktaş, videoda ecdadın 694 yıl önce Bursa'yı fethederek bu topraklara hak, adalet, sevgi ve barış getirdiğini kaydetti.
Video Aktaş'ın şu ifadeleri yer aldı:
"Bu kutlu günde gönlümüz buruk biliyorum fakat inanıyorum ki zor günleri geride bıraktığımızda, bu kadim şehrin dağından bağına, caddelerinden sahiline, dört bir yanına, her karışına tekrar kavuşacağız. Yine en güzel duygularımızla bu şehri kuşatacak, en güzel yarınları birlikte yaşayacağız. 6 Nisan 1326, Bursamızın fethi kutlu olsun." Bursa’nın fethinin yıl dönümüne özel klip hazırlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

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Bursa'nın fethinin yıl dönümüne özel klip hazırlandı
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