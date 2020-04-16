Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 3 apartman karantinaya alındı

BURSA'nın Gürsu ilçesindeki 3 farklı mahallede bulunan 3 apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

16.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:57
Bursa'nın Gürsu ilçesinde 3 apartman karantinaya alındı

BURSA'nın Gürsu ilçesindeki 3 farklı mahallede bulunan 3 apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Bursa 'nın Gürsu ilçesindeki 3 mahallede bulunan 3 apartman karantinaya alınırken, Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs görülen vakalarının artması sebebiyle; Gürsu ilçesi, Yenidoğan Mahallesi Alp Sokak No: 5, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 88, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi Karadeniz Sokak No: 3'te bulunan apartmanlarımız, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanlarımızda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa Valiliği, Bursa, Gürsu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Haberler ›› Güncel ››Bursa'nın Gürsu ilçesinde 3 apartman karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:14: Erzurum Büyükşehir'den siper maske hamlesi - Haber 18:13: Burdur'da PTT Kargo maske dağıtımına başladı - Haber 18:13: Başkan Kılıç: "Gönüllü öğretmenler gönüllerimizi fethetti" - Haber 18:12: Tacikistan'ı ziyaret eden turist sayısı ilk çeyrekte yüzde 42 arttı - Haber 18:12: Karasu Limanı'ndaki Ro-Ro seferlerinde yolcu ve araç taşınmayacak - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:51: Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti - Spor 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber