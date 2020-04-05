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Bursa'nın hava kirliliği yüzde 80 azaldı

Koranavirüs salgını sebebiyle insanların dışarı çıkmaması, trafik yoğunluğunun azalması ve bazı fabrikaların vardiya kısaltması hava kalitesini iyileştirdi.

05.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:55
Bursa'nın hava kirliliği yüzde 80 azaldı
Koranavirüs salgını sebebiyle insanların dışarı çıkmaması, trafik yoğunluğunun azalması ve bazı fabrikaların vardiya kısaltması hava kalitesini iyileştirdi. Bursa 'da hava kirliliği yıl başından bu yana yüzde 80 azaldı.
Koranavirüs salgını sebebiyle insanlar evlerine kapanırken, toplu taşıma ve özel araç kullanımının azalması, birçok iş yerinin kapalı olması ve fabrikaların üretim hızının düşmesiyle fosil yakıt kullanımı büyük miktarda düştü. Bütün bu unsurlara bağlı olarak hava kalitesi de arttı. Türkiye genelinde hava kalitesinin yükseldiği görülürken, Bursa'da 2020 ocak ayına nazaran hava kirliliği yüzde 80 azaldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, 2019 Nisan ayında Bursa'daki partikül madde değeri 82 mikrogram olarak ölçülürken, bu yılın Nisan ayında ise yüzde 63 azalarak 30 mikrograma düştü.
Öte yandan Bursa'da 2020 Ocak ayında 150 olarak ölçülen partikül miktarı, bugün (5 Mart) itibariyle 30'a indi. Böylece Bursa'da hava kirliliği yıl başından bu yana yüzde 80 azalmış oldu. Bu azalmada korona salgını sebebiyle fabrikaların üretimlerini düşürmesi ve trafik yoğunluğunun azalmasının büyük tesiri olduğu öğrenildi. Çünkü Türkiye'de Sağlık Bakanlığının ilk korona vak'asını açıkladığı 11 Mart tarihinde Bursa'da hava kirliliği 60 mikrogram olarak ölçülmüştü. İlk vak'adan bu yana hava kirliliğinin yüzde 50 azaldığı görüldü.
(Abdullah Çibir/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel
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