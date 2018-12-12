Bursa'nın Hedefi 'Sağlıklı Şehir'

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 'Uluslararası Kent ve Sağlık Kongresi', Bursa'da Crowne Plaza Otel'de gerçekleştiriliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Sağlıklı Kentler Birliği'nin, kuruluşundan bu yana 'sağlıklı şehir' kavramını yaygınlaştırmak için çaba gösterdiğini söyledi. Başkan Aktaş, Bursa'nın 'Sağlıklı Kentler Birliği'nin kurucu kenti olduğunu hatırlatarak, "Kuruluşunda 10 şehir ile yola çıkan Sağlıklı Kentler Birliği, bugün 72 üyesi bulunan bir mahalli idareler birliğidir. Bursa, kuruluşuna öncülük ettiği birliğin 14 yıl başkanlığını yürüttü" dedi.

Başkan Aktaş, birliğin 2005 yılından bu yana ciddi aşama kaydettiğini ifade ederek, "Sağlıklı Kentler Birliği hareketi, kentlerimiz için gelişimi teşvik edici önemli bir rol oynuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün en aktif birliklerden biri haline gelmemizin özünde de büyük bir başarı ile gerçekleştirilen çalışmalar yer alıyor. Refah içerisinde yaşayan bireylerin oluşturduğu kentler oluşturmak, bizlere sürdürülebilir bir kalkınma getirecektir. Ülkemizi daima ileriye taşıyan projelerle, işbirliği ve paylaşımın önemini göz ardı etmeden hedeflerimize yönelmemiz gerektiğine inanıyorum. Birliğe üye belediyeler olarak sahip olduğumuz sorumluluklarla kentlerimiz için gerekli sosyal ve fiziki ortamı oluşturabilmeli ve aynı zamanda da sürekli gelişen 'Sağlıklı Şehirler' hareketinde öncü, teşvik edici bir profil çizerek diğer belediyelerimizin de bu gelişen dinamiğin içinde olmalarına ön ayak olmalıyız" diye konuştu.