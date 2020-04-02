Bursa’nın ihracatı mart ayında yüzde 24 kayıp verdi
TİM tarafından açıklanan mart ayı geçici dış ticaret verilerine göre Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı kenti Bursa, yüzde 24 kayıpla 1 milyar 98 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
02.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:18
TİM tarafından açıklanan mart ayı geçici dış ticaret verilerine göre Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı kenti Bursa , yüzde 24 kayıpla 1 milyar 98 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2019'un ilk 3 ayı ile karşılaştırıldığında ise bu yılın 3 ayındaki kayıp 160 milyon dolar oldu.
Kaynak: Dunya.com